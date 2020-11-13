Kefaret kimin romanından uyarlandı? Konstantiniyye Oteli kitabı konusu nedir? Zülfü Livaneli kimdir? Kefaret - Konstantiniyye Oteli uyarlaması nedir?

Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün'ün kaleme aldığı, Kefaret dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Dizi hakkında Konstantiniyye Oteli kitabı konusu nedir? Zülfü Livaneli kimdir? Kefaret - Konstantiniyye Oteli uyarlaması nedir? Kefaret kimin romanından uyarlandı gibi aramalar yapılıyor.

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak olan Kefaret diziis, konusu ve oyuncuları ile olduğu kadar yapım süreciyle de merak konusu oldu. Peki,Kefaret kimin romanından uyarlandı? Konstantiniyye Oteli kitabı konusu nedir? Zülfü Livaneli kimdir? Kefaret - Konstantiniyye Oteli uyarlaması nedir?

KEFARET KİMİN ROMANINDAN UYARLANDI?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yakında FOX TV ekranlarında olacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

KONSTANTİNİYYE OTELİ KİTABI KONUSU NEDİR?

Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli'nin 2015 yılında yayımlanan romanıdır.

Kitap, 2014 yılının sonunda İstanbul'da bir Bizans nekropol kalıntıları üstüne inşa edilen yedi yıldızlı otelin açılışında bir araya gelen ve hepsi İstanbul'un gündemindeki bir olgunun ya da bir olayın temsilcisi olan kalburüstü davetliler ile otel çalışanlarının ve Bizans'tan beri İstanbul'a yolu düşenlerin hikâyeleri yoluyla İstanbul'un uzun tarihini anlatır.

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Haziran 1946

Kaç yaşında: 74yaşında

Ereli: Ilgın

Zülfü Livaneli

Ömer Zülfü Livanelioğlu (d. 20 Haziran 1946; Ilgın, Konya), bilinen adıyla Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen.

İlk yılları

Ömer Zülfü Livanelioğlu, 20 Haziran 1946'da Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi. Livanelioğlu ailesinin büyük dedeleri Ömer Efendi 93 Harbi'nde Artvin'in Ermeni ve Rus işgaline uğraması üzerine Erzurum'a gelerek Ahmet Muhtar Paşa'nın ordusuna katılmıştır.

Ömer Efendi Harput Redif Taburu'na mülazım rütbesiyle atanır. Daha sonra burada çıkan çatışmada şehit düşer. Ömer Efendi'nin tek oğlu olan Zülfü Efendi, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde sorgu hakimi olarak görev yapar. Soyadı Kanunu çıktığında, babasının geldiği Artvin/Yusufeli/Livane Sancağı'na izafeten Livanelioğlu soyadını alır. Zülfü Efendi'nin oğullarından üçü de hakim olmuştur. En büyükleri ve Zülfü Livaneli'nin babası olan Mustafa Sabri Livanelioğlu, Yargıtay Başkanvekilliği'ne kadar yükselmiştir.

Kariyeri

ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livanelioğlu bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den, Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz tatillerinde öğrendiğinde, eniştesi Turhan bey'in kendisine hayatını değiştirecek bir sermayeyi hediye ettiğinden haberi yoktu.

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu gibi yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı.

Türkiye'den ansızın ayrılarak İsveç'e sürgün yıllarında muhtelif işlerde çalışan Livaneli'nin en büyük arzusu bir gün Türkan Şoray ile tanışabilmek ve o zaman Türkiye'de suçlanan kişilerin uğrak yeri haline gelen İsveç'te bulunan ünlü yazar, gazeteci veya şairlerle karşılaşabilmekti.

Bugüne kadar dört uzun metrajlı film yönetti: "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda". Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. "Sis", "En iyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi. Sanatçının filmleri Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İsviçre ve Japonya'da gösterime girdi ve BBC, WDR, İspanya, Kanada ve Japon televizyonları gibi birçok televizyon şirketine satıldı.

Ekim 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federico Major, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Wengen, Granada ve Mexico City'de toplanan Issyk-Kul Forumu'nda yer aldı.

Livaneli; Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller, Mikis Theodorakis gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu.

1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.

"Arafatta bir çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma" ve "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm" ve "Mutluluk" ve Leyla'nın Evi, Sevdalim Hayat, Son Ada ve Sanat Uzun, Hayat Kisa, Serenad, Kardeşimin Hikayesi kitaplarının yazarı olan Livaneli, uluslararası kültür çevrelerinde tanınmakta ve saygı görmektedir.

19 Mayıs 1997 tarihinde, Ankara Hipodrom meydanında verdiği konsere 500.000 kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme unvanını kazanmıştır.[