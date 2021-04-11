Kefaret 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 21. bölüm canlı izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 22. bölümde neler olacak, fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 21. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 22. bölümde neler olacak? Kefaret 21. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir? Kefaret 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu'nun teklifini kabul eder. Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer'i aramaya başlar. Kadir oğlunun kumarda kaybettiği paralar nedeniyle ölüm tehdidi alması üzerine üzüntüden hastanelik olur. Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu'nun kaçmasına göz yumar. Zeynep, Zafer'in suçunu itiraf etmesi ile özgürlüğüne kavuşurken Sinan, Arzu'yu kaçırarak suç işlediği için istifa eder. Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem'i kovarken Sinan da kaçan Arzu'nun peşine düşer.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE...

KEFARET 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

KEFARET 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet hapse giren Arzu'yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep'in evinde de barınamaz ve Meltem'in yanına dönmek zorunda kalır. Elif'in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine hükmeder.Sinan, Kadir'in oğlu Kemal'in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar. Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan'ın sevdiklerinin başına büyük dertler açılır. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir'inZeynep'in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç saat kala sürpriz bir gelişme ile yarım kalır.

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KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.