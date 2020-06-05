Kdz. Ereğli Belediyesi 12 çeşit üründe ata tohumu üretiyor
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Kdz. Ereğli Belediyesi 12 çeşit üründe ata tohumu üretiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi 12 çeşit ürünün ata tohumunu üretmek için çalışma başlattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi 12 çeşit üründe ata tohumu üretiyor
05.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi 12 çeşit ürünün ata tohumunu üretmek için çalışma başlattı. Başkan Posbıyık yaklaşık 1,5 yıl içerisinde çalışmaları tamamlayı gıda bankası kuracaklarını ve ürettikleri GDO'suz tohumları üreticilere dağıtacaklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Delihakkı'da bulunan arsalarını tarımsal üretime açarak yerli tohum projesini başlattı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 12 çeşit ata tohumunu üreterek halka dağıtacaklarını açıkladı. Projenin ilerleyen aşamalarında bir Tohum Bankası kurulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ata tohumu üretim alanında incelemelerde bulundu, yerli tohum üretim projesinin detaylarını açıkladı.

"2020 Ereğli'nin tarımda dönüşümünün başlangıcı olacak"

Başkan Posbıyık, Ereğli'nin tarımda yeni bir dönüşüm yaşayacağını belirterek ata tohumlarını koruyup, çoğaltıp gelecek kuşaklara aktarmak ve tarımı desteklemek için başlattıkları projenin Ereğli halkına hayırlı olmasını diledi. Posbıyık, proje ile insan sağlığının esas alındığını ifade etti ve "Yerli tohuma sahip çıkıyoruz. Doğaya saygılı üretimi teşvik ediyoruz" dedi.

Posbıyık şunları söyledi: "2020 yılı itibariyle yerel tohum projemizi başlattık. Bu amaca uygun olarak Aydın, İzmir, Seferihisar'a teknik ekipler gönderdik. Atilla Bulak, Sezgin Okumuş, Muhammet Ali Ateş ve Ziraat Mühendisimiz Sertaç Yılmaz oradaki uygulamayı yerinde incelediler. Oradan yerel tohumlar getirdiler. Kendi bölgemizden, köylerimizden yerel tohumları, ata tohumlarımızı topladık. Efsane gibi konuşulan 2-3 bin yıllık tohumları bulduk. Burada sera kurduk. Bu tarım alanında, genetiği ile oynanmamış, kimyasal maddelere maruz kalmamış, kuşaktan kuşağa aktarılabilen atalarımızın kullandığı doğal tohumu yetiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız başlangıçta tohumları üreterek, yerelde bütün halkımıza, köylerimize dağıtmak. Sadece köylere dağıtmakla kalmayacağız, şehirde yaşayan insanlar da bahçelerinde, balkonlarında hobi olarak bu tohumları yetiştirip çoğaltabilecekler. Artık hibrit tohumlardan, gdo'lu tohumlardan, ithal tohumlardan mutlak suretle kurtulmamız lazım. Çünkü bunlarda lezzet, tat yok. Hatta zararlı da diyebilirim. Ereğli olarak tarımda, tohumda yeni bir başlangıcı, devrimi yaşıyoruz. Çok ciddi bir çalışmanın içerisine girdik. Bu gördüğünüz ekili alan birkaç yıl içinde 3-4 katına çıkacak. Kapalı seraları da büyüteceğiz. Bugün itibarıyla domates, biber, hıyar, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa ve mısır tohumlarını üretmeye başladık. Ayrıca yan tarafta bir de çilek tarlamız var. Bu çilek tarlasında Osmanlı Çileği fidelerini yetiştirmek suretiyle bunları halkımıza dağıtmak istiyoruz. Yerli tohumların şu anda denemesini yapıyoruz. Ziraat Mühendislerimiz üretimi titizlikle takip ediyorlar. Aradan bir ya da 1,5 yıl geçmesi lazım ki istediğimiz ata tohumunu üretebilelim. 2 yıl içerisinde Tohum Bankası'nı kurmuş olacağız ve tüm halkımıza, köylerimize tohumları, fideleri dağıtmış olacağız. Sadece köylerimize değil, şehirde bahçesi olana, balkonda saksısı bulunanlara da vereceğiz ve tohumların daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız."

Proje çalışmasını yürüten Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş da proje hakkında bilgi verdi. Okumuş, üretimin günlük olarak ziraat mühendisleri tarafından kontrol edildiğini belirterek ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için titizlikle çalışıldığını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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