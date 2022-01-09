Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

TOKAYEV'İN "EYLEMCİLERİ ÖLDÜRMELİYİZ" ÇIKIŞI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Ülke genelinde alınan OHAL kararı da hükümetin istifası da suların durulmasına yardımcı olmazken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in orduya verdiği vur emri ve sonrasında terörist diye nitelendirdiği eylemciler için yaptığı "Onları öldüreceğiz" çıkışı Kazakistan'daki tansiyonu yeniden yükseltti.

ALMATI VE NUR SULTAN'DA POLİS KUŞ UÇURMUYOR

Ülke genelinde ilan edilen "Yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, en büyük kent Almatı'da polis kontrol noktaları kuruldu, güvenlik güçleri devriye gezmeye başladı. Bazı işyerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte halk yiyecek almak için dışarı çıktı. Benzin istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasının, yaklaşık 2 milyon nüfuslu kentteki gıda dağıtımını kesintiye uğrattığı belirtiliyor. Başkent Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına da polis kontrol noktaları kuruldu. Ülke genelinde internet kesintisi sürüyor.

ON BİNLERCE PASAPORT TAHTASI VE BELGE KAYBOLDU

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından yakalanan saldırganlar arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin olduğu bildirildi. Yaşanan gelişme ülkedeki protestoların yabancı güçler tarafından provoke edildiği ve köpürtüldüğü iddialarını da kuvvetlendirdi. Kazakistan ulusal güvenlik komitesinin Almatı ofisinden özel operasyonlara ilişkin on binlerce pasaport tahtası ve belgenin kaybolduğu bildiriliyor.

PROTESTOLARDA ÖLENLERİN SAYI 44'E YÜKSELDİ

Tokayev cuma günü güvenlik güçlerine huzuru bozanları öldürmeleri için "vur emri" vermişti. Güvenlik güçleri şu ana kadar 26 göstericiyi öldürdü, 18 polis gösteriler sırasında hayatını kaybetti. Olaylarda 4 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

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