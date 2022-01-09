Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

ALMATI VE NUR SULTAN'DA POLİS KUŞ UÇURMUYOR

Ülkenin en büyük kenti Almatı'da polis kontrol noktaları kuruldu, güvenlik güçleri devriye geziyor. Bazı işyerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte halk yiyecek almak için dışarı çıktı. Benzin istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasının, yaklaşık 2 milyon nüfuslu kentteki gıda dağıtımını kesintiye uğrattığı belirtiliyor. Başkent Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına da polis kontrol noktaları kuruldu. Ülke genelinde internet kesintisi sürüyor.

TOKAYEV: EYLEMCİLERİ ÖLDÜRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise şiddet olaylarına karışan teröristlerle herhangi bir görüşme yapılmayacağını, terörle mücadelenin süreceğini söyledi. Tokayev "Teröristler polisleri ve genç askerleri öldürüyor. İdari binaları ateşe veriyor, dükkanları yağmalıyor. Onları öldürmeliyiz" dedi. Almatı halkına güvenliği sağlamak için evde kalmaları çağrısı yaptı.

Kasım Cömert Tokayev

GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Kazakistan'da gözaltılar da sürüyor. Protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta görevinden alınan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan Rusya, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü misyonunun bir parçası olarak Kazakistan'a yeni askeri birlik gönderdi. Yeni gönderilen Rus askerleri Almatı havalimanına indi.

ALMATI HAVALİMANINDA KONTROL SAĞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Kazakistan'daki Rus askerlerinin Almatı'daki Rusya konsolosluğu ve diğer önemli kurumların güvenliğini sağlayacağını söyledi. Rus askerlerin, Kazakistan kolluk kuvvetleriyle birlikte Almatı havalimanında kontrolü sağladığını duyurdu.

PROTESTOLARDA ÖLENLERİN SAYI 44'E YÜKSELDİ

Tokayev cuma günü güvenlik güçlerine huzuru bozanları öldürmeleri için "vur emri" vermişti. Güvenlik güçleri şu ana kadar 26 göstericiyi öldürdü, 18 polis gösteriler sırasında hayatını kaybetti. Olaylarda 4 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı

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