Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı

Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği Ulusa Seslenişin ardından Kazak Büyükelçi yapılacak olan reformları tanıttı.

Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı

ANKARA - Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği Ulusa Seslenişin ardından Kazak Büyükelçi yapılacak olan reformları tanıttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Kazakistan adına açıkladığı reformların detayına ilişkin Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly bir konuşma yaptı. Ankara'da yaptığı konuşmasında ulusa seslenişin önemini ve ileriye dönük açıklanan stratejileri değerlendi.

"Ulusa Seslenişler önemli belgelere dönüşmüş ve ülkenin gelişmesine ivme kazandırmıştır"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yıllık Ulusa Seslenişini gerçekleştirmesinin ardından Ulusa Seslenişin önemli belgelere ve stratejilere dönüştüğünü aktaran Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Her sene yapılan Ulusa Sesleniş ülke tarihinde önemli yere sahiptir. Örneğin, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nazarbayev tarafından yapılan Ulusa Seslenişler önemli belgelere dönüşmüş ve ülkenin gelişmesine ivme kazandırmıştır. 'Kazakistan-2030 Stratejisi', 'Kazakistan-2050 Stratejisi' ve 'Manevi Modernizasyon' ile ilgili belgeler aslından birer ulusa seslenişlerdir" ifadelerine yer verdi.

Bu seneki ulusa seslenişin öncekilerin devamı niteliğinde olduğunu ve önemli konu başlıklarını belirten Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, "Cumhurbaşkanı Tokayev'in 'Halkın Birliği ve Sistemli Reformlar, Ülkenin Refahı İçin Sağlam Bir Temeldir' konulu bu yılki Ulusa Seslenişi daha önce yayınlanan Ulusa Seslenişlerin devamı niteliğindedir. Söz konusu sesleniş; pandemi sonrası dönemde ekonomik gelişme, sağlık sisteminin etkinliğinin artırılması, kaliteli eğitim, bölge politikasının iyileştirilmesi, işgücü piyasasında etkin ekosistem oluşumu, siyasi canlanma ve insan haklarının korunması ve milli birlik, ileri kalkınma için önemli bir faktördür başlıklarını içermektedir" diye konuştu.

"Okul yetersizliği sorununu çözmek için 2025 yılı sonuna kadar en az bin okul inşaatı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın ulusa seslenişteki önemli girişimlerine değinen Saparbekuly, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanı tarafından öne sürülen kilit girişimler şunlardır; Kazakistan, 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmalıdır, yani yenilenebilir enerjinin payının artması gerekmektedir, yıl boyunca, Hükümet ve Samruk-Kazyna Ulusal Refah Fonu, Kazakistan'da güvenli ve çevre dostu nükleer enerji geliştirme ihtimali incelemelidir, Kazakistan, Avrasya bölgesinin önemli bir bölümünde merkezi bir dijital üs haline gelmelidir. Ulusal Dijitalleşme Projesi çerçevesinde en az 100 bin yüksek nitelikli BT uzmanının yetiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar, devlet hizmetlerinin yüzde 100'ünü akıllı telefonlardan almalıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tescil edilen aşıların teminini hızlandırmak. Düzenli aşılara geçiş için tüm sağlık sisteminin hazırlanması da gereklidir. Ülkenin Ulusal Biyogüvenlik Tahmin Sisteminin oluşturulması. Küresel ilaç şirketleriyle iş birliği. Yatırımcıları çekmek, teknolojilerin transferini ve en son gelişmeleri sağlamak. Yerli üretimde ilaç ve tıbbi cihazların payı mevcut yüzde 17'den 2025'te yüzde 50'ye çıkarılmalıdır. Okul yerlerinin yetersizliği sorununu çözmek için 2025 yılı sonuna kadar en az 1.000 okul inşaatı. Ülkenin sosyal ve politik yaşamına katılımları için özel ihtiyaçları olan insanlar için yeni kotaların getirilmesi. Avukatların ve insan hakları savunucularının faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması. Yetenekli gençleri ve yeni sanat biçimlerini teşvik etmeyi amaçlayan Endüstri Destek Fonu'nun oluşturulması. Hayvancılık endüstrisini olumsuz etkileyen küresel iklim değişikliğinin sonuçlarının arka planına karşı yem bitkilerinin yetiştirildiği alanların genişletilmesi. Yatırımcılara kapsamlı hizmet desteği sağlamak ve toprak altı kullanım endüstrisine yeni bir ivme kazandırmak için Ulusal Jeoloji hizmetinin oluşturulması. Savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tehditlere karşı duyarlılığın artırılması ulusal öneme sahip öncelikler haline gelmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek