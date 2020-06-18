Kazada ölen gencin üzerinden çıkan kimliğin başkasına ait olduğu anlaşıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde virajda kontrolünü kaybederek yere düşen ve kafasını kaldırıma çarparak hayatının kaybedip üzerinden başkasına ait kimlik çıkan gencin, yapılan parmak izi incelemesinde Mahsun Arslan olduğu belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde virajda kontrolünü kaybederek yere düşen ve kafasını kaldırıma çarparak hayatının kaybedip üzerinden başkasına ait kimlik çıkan gencin, yapılan parmak izi incelemesinde Mahsun Arslan olduğu belirlendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dinek Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mahsun Arslan (23) idaresindeki 35 JZ 338 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yola savuruldu. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Arslan, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerinden çıkan kimlik başkasına aitmiş

Öte yandan polisin yaptığı ilk incelemede Arslan'ın üzerinden Ömer Kamil Yıldırım'a (33) ait kimlik çıktı. Kimlikteki kişinin kazada öldüğü sanılırken, yapılan parmak izi incelemesinin ardından bu kişinin Mahsun Arslan'ın olduğu ortaya çıktı. Arslan'ın Yıldırım'dan motosikleti kiraladığı tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA