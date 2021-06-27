Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış
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Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış

Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Ceyda Karacan (41), kuzeni Gizem Karacan (27) ve arkadaşı Sema Baykal'ın (41), yaralanan sürücü arkadaşları Ahmet Sungu (28) ile gezmeye çıktıkları öğrenildi.

ANKARA'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Ceyda Karacan (41), kuzeni Gizem Karacan (27) ve arkadaşı Sema Baykal'ın (41), yaralanan sürücü arkadaşları Ahmet Sungu (28) ile gezmeye çıktıkları öğrenildi. Otopsisi devam eden 3 kadının cenazelerinin bugün toprağa verilecek. Tedaviye alınan Sungu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

?Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Gölbaşı yönünde meydana geldi. Gölbaşı ilçesinde tekel bayisi işleten Ahmet Sungu yönetimindeki 06 AGA 234 plakalı otomobil,  aynı yönde giden Mustafa Kızılkurt'un kullandığı 27 JF 496 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde Ceyda Karacan, Gizem Karacan ve Sema Baykal hayatını kaybetti, sürücü Sungu yaralandı. 3 kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları, kurum önünde toplandı. Ölenlerin yakınları, Ceyda Karacan ile Gizem Karacan'ın kuzen olduklarını, arkadaşları Sema Baykal ve Ahmet Sungu ile otomobille gezmeye çıktıklarını söyledi. Gölbaşı'dan dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazelerinin bugün toprağa verilecek.. Kaza da ağır yaralanan ve  Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Sungu'nun ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

 


Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış
Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış
Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış
Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış
Kazada ölen 2'si kuzen 3 kadın, arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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