Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hilal Sıka (21) ve Kürşad Samed Özçine (24) için eğitim gördükleri Erciyes Üniversitesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Sıka ve 4'üncü sınıf öğrencisi Kürşad Samed Özçine öldü, sürücü Suruç ile 19 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin kazanın ardından araçta yapılan ilk incelemede herhangi bir eksiğinin olmadığı, trafiğe uygun olduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan öğrencilerin verdikleri ilk ifadede, midibüsün birden hızlanarak son sürat şarampole devrildiğini söylediği bildirildi. Kazanın aracın frenlerinin boşalması nedeniyle meydana gelebileceği tahmin edilirken, ekiplerin midibüsün fren sistemini inceleyeceği bildirildi.