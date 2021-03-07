Son dakika haber! Kaza ve sakatlıkların yakasını bırakmadığı Milli Atlet İbrahim Karateker, Türkiye ve Bulgaristan'da derece aldı

Son dakika yaşam haberi: 2019 yılında Azerbaycan'daki yarışta yaşadığı sakatlık ve antrenman sırasında aracın çarpması sonucu rakiplerinin "bir daha koşamaz" dediği Muşlu Milli Atlet İbrahim Karateker, İstanbul'da Balkan U-20 Şampiyonası 3 bin metre engellide 1., Bulgaristan'daki U-20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2. oldu.

2019 yılında Azerbaycan'daki yarışta yaşadığı sakatlık ve antrenman sırasında aracın çarpması sonucu rakiplerinin "bir daha koşamaz" dediği Muşlu Milli Atlet İbrahim Karateker, İstanbul'da Balkan U-20 Şampiyonası 3 bin metre engellide 1., Bulgaristan'daki U-20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2. oldu.

Muş'un merkeze bağlı Konukbekler beldesinde ikamet eden Mehmet Hadi ve Şerife Karateker'in 19 yaşındaki oğulları Milli Atlet İbrahim Karateker, atletizmde Muş'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Talihsizliklerin yakasını bırakmadığı Milli Atlet Karateker, tüm aksiliklere rağmen pes etmeyerek ailesi ve hocalarının desteğiyle yeniden sahalara dönüp Türkiye'nin yüz akı oldu. İstanbul'da yapılan Balkan U20 Şampiyonası 3 bin metre engelli yarışında 1. olarak Balkan Şampiyonu olan Karateker, Bulgaristan'daki 3 bin metre engelli U-20 Şampiyonası'nda ise 16 ülke arasında 2. oldu. Yarışma sonrası Muş'a dönen Milli Atlet Karateker, gözünü 2 ay sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası'na dikti. Kırsalda kar ve soğuk havada Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Karateker, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve dereceyle dönmek için çalışmalarına başladı.

"Bazı arkadaşlarımın 'bir daha koşamaz, yapamaz' demesine rağmen yine başardım"

Çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İbrahim Karateker, 6 seneden beri atletizmle uğraştığını ve 2 yıldır milli takımda yarıştığını söyledi. 2019'da bir sakatlık yaşadığını ve zor günler geçirdiğini kaydeden Karateker, "Azerbaycan'da 2 bin engelde koştuğum sırada su engelindeki son 50 metrede bir tatsızlık yaşadım ve düştüm. Diz kapağım kaydı ve menüsküs yırtığı oluştu bende. Sakatlığımdan dolayı 2 ay kadar İstanbul'da tedavi gördüm. Daha sonra yılmadan antrenmanlarıma devam ettim. Bazı arkadaşlarımın 'bir daha koşamaz, yapamaz' demesiyle yine başardım, yine sahalara döndüm" dedi.

"Balkan seçmesinde Türkiye birincisi oldum"

Bir ay önce yapılan Balkan seçmesinde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Karateker, "Muş'ta bir kaza geçirdim. Antrenman esnasında araba bana arkadan çarptı. İki gün hastanede yattım. Hastane süreci sonrası eve geldim ve evde de 20 gün yattım. O süreçten dolayı yine toparlanmaya çalıştım. Ailemin ve hocamın desteğiyle sahalara döndüm. Balkan seçmelerine hak kazandım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi temsil etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak çok onur vericiydi"

Balkan seçmelerinde 16 ülke arasında katıldığı yarışmada Bulgaristan'da ikinci olduğunu belirten Karateker, "Birinciliğe koşuyordum sakatlıktan dolayı sıkıntım olduğu için ikinci olabildim. Orada Türkiye'yi temsil etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak çok onur vericiydi" dedi.

"Bu işi yine severek yaptım, yine başardım"

Pandemi sürecinden dolayı antrenmanlarına köyde devam ettiğini ve köyde kar olduğu için bir süre Bursa'ya gitmek zorunda kaldığını aktaran Karateker, "Sahamız faaliyette olmadığı için Bursa'ya gitmek zorunda kaldım. Yaklaşık 4 ay boyunca orada antrenman yaptım. Bu işi yine severek yaptım, yine başardım. Şu anda Muş'tayım. İnşallah en yakın zamanda bizim de tesislerimiz faaliyete geçer ve çalışmalarımıza en güzel şekilde devam ederiz" diye konuştu.

"O kadar aksilik çektim ama pes etmedim"

Şu anda antrenmanlarına köyde devam ettiğini anlatan Karateker, "Önümde 1,5-2 ay sonra Avrupa Şampiyonası var. Her şeye rağmen yılmadım, yine devam ettim. O kadar aksilik çektim ama pes etmedim, devam ettim, yoluma baktım, bu işi severek yaptım. Şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada en iyi şekilde Türk bayrağını dalgalandırmak ve birinci olmak en onur verici şey olacaktır benim için. İnşallah oradan birinciliği alıp ve Türk bayrağını dalgalandırıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip gelirim" deklinde konuştu.

"En büyük desteğimi anne, babam ve ağabeylerimden alıyorum"

"En büyük desteğimi anne, babam ve ağabeylerimden alıyorum. Babamın sayesinde bu sporu yapıyorum" diyen Karateker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Babam arabayla bazen arkamdan beni takip ediyordu. Bana hep destek oldular. Ailem sayesinde bu yerlere vardım. Hocalarımın da çok katkısı oldu bana. Onların sayesinde buralardayım. Hepsine çok teşekkür ederim." - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı