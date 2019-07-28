Kaz Dağları'nda binlerce ağacın kesimine tepki olarak "su ve vicdan nöbetine" başlandı

Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında başlayan metalik madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler büyüyor. Bölge halkı, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesi "su ve vicdan" nöbetine başladı.

Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold'un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ İDDİASI

Faaliyet alanı için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda "45 bin ağaç kesilebileceği" belirtildi. Ancak firmanın ÇED raporuna aykırı hareket ederek, 195 bin ağaç kestiği iddia edildi.

NÖBETE BAŞLANDI

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, firmaya alanı terk etmesi için üç gün süre vermişti. Süre sonunda firmanın alandan çekilmemesi üzerine Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından "su ve vicdan nöbeti" kararı alındı. Kirazlı-Balaban'da 26 Temmuz itibariyle nöbete başlandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

Kaz Dağları'ndaki madem arama çalışmaları Gökhan Özoğuz, Ata Demirer, Mert Fırat ve Yıldız Tilbe gibi ünlü isimler tepki gösterdi. Ağaç kesimine Twitter'dan tepki gösteren Yıldız Tilbe, "Tek bir ağaç kesinin malı kurusun canı solsun" ifadelerini kullandı.