Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor
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Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu çerçevesinde Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olma vizyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitesi, YKS tercih döneminde ve kayıtlarda yüzde 100 doluluk oranı bekliyor.

Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor
07.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:35

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu çerçevesinde Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olma vizyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitesi, YKS tercih döneminde ve kayıtlarda yüzde 100 doluluk oranı bekliyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde Türkiye'de yüzde 100 doluluk oranına sahip devlet üniversiteleri arasında ilk 30 üniversiteden biri olan Kayseri Üniversitesi, bu sıralamada daha üstlerde yer almak için gayret etmektedir.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulan üniversiteler arasındaki Kayseri Üniversitesi'nin kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini ifade etti. Kuruluşu itibari ile daha çok mesleki ve teknik eğitime odaklanan üniversitelerinin bu alanda lokomotif rol üstlenmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Rektör Karamustafa, gerek mevcut ve yeni açılan bölümler, gerekse eğitim ve öğretim kaliteleri ile saha iş birlikleri kapsamında Türkiye'de mesleki eğitimin üssü olmayı hak ettiklerini söyledi.

Rektör Karamustafa, "Kayseri Üniversitesi yeni ama ilerisi için büyük hedefleri olan bir üniversitedir. Nitekim kuruluşundan bu yana yapılan başarılı çalışmalar ve hedeflenen planlamalarla her geçen gün üniversitemiz daha da ileri gitmektedir. Geleceğe yönelik adımlarımızı sağlam atmaktayız. Biz şunu iyi bilmekteyiz ki, Kayseri Üniversitesi gelecekte Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini alacaktır. Ben YKS tercih döneminde üniversitemizi tercih edecek tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyor ve kariyerlerinde başarılar diliyorum. Kayseri Üniversitesi, bizleri tercih eden değerli öğrencilerimizle birlikte, daha da ileriye gidecek ve geleceğe yönelik hedeflerimizi hep beraber başaracağız" diyerek sözlerine son verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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