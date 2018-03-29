Kayseri Şehitler, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Adının Verildiği Müzede Ölümsüzleşti +

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı karargahının hemen yanı başındaki Kıbrıs Müzesinin adı 2012-2016 yılları arasında bu birliğin komutanlığını yapan, daha sonra Helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın olarak değiştirildi. Müzenin İç Harekat bölümünün duvarlarındaki panoya Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarında El Bab ve Afrin'de şehit düşen Mehmetçiklerin fotoları da asıldı.

Müzenin sağ tarafında Kıbrıs harekatına ilişkin haritalar, objeler,silahlar, Rumlardan ele geçirilen silahlar, paraşütle yapılan ilk çıkartmanın manifestoları, askeri malzemeler, şehit olan subay, astsubay ve erbaşların fotoğrafları, sol tarafında ise,güneydoğu, Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarda şehit olanların fotoğrafları, bölücü tearör örgütünden ele geçirilen flama,kitap,fotoğraf, kroki, silah, giysi ve askeri malzemeler yer alıyor. Bu bölümde El Bab ve Afrin'de şehit olan son Mehmetçiklerin fotoğrafları da Şehitler Panosunda ölümsüzleşerek, yerini aldı.

ŞEHİTLERDEN SELAM GELDİ ŞİİİRİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından şehadeti sonrası adı, eski birliğinin Orgeneral Vecihi Akın Kışlasındaki müzeye verilenTümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiiri,2016 yılında oğlu Tuna'nın kendisine yazdığı mektup,botları,beresi, askeri kıyafetleri, komando bıçağı,aldığı ödüller, müzedeki özel bölümde serğileniyor. Asker Aydoğan lakaplı, unutulmaz yiğit paşyanın yazdığı Hanke şiiiri ise şöyle Doksan kişiydik biz o gün Aç, susuz, uykusuz Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlaraŞehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla.

UNUTULMAZ KOMUTANIN ADI MÜZEYE VERİLDİ

31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan 'Cougar' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 23.Jandarma tümen komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2012-2016 yılları arasında,TSK'nin en seçme birliği olan, Kıbrıs Barış harekatına çıkartma yapan Kayseri'nin Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki, sancağında iki altın madalya bulunan 1. Komando Tugayının başında 4 yıl görev yapan, askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iç hizmet harekatlarında onlarla birlikte cephede savaştığı için "Asker Aydoğan" lakabıyla tanınan Aydoğan Aydın, 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü sırasında güneydoğuda teröristlerle mücedele eden birliğinin başındayken, isminin sehven darbecilerin hazırladığı listede yer alması nedeniyle bir süre görevden alınmıs, kısa bir süre sonra yapılan soruşturmada durumu aydınlanmış ve bir üst rütbeye tümgenaralliğe terfi ederek 23. Jandarma Tümen komutanlığına atanmıştı

TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN KİMDİR

Geçtiğimiz yıl 31 Mayıs'da 12 silah arkadaşıyla bindikleri Helikopterin Şırnak Uludere'de düşmesiyle şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri'de 1. Komando Tugayı'nda 4 yıl görev yaptı. Helikopter kazası şehitleri arasındaki en rütbeli isim 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın oldu. Tümgeneral Aydoğan Aydın 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü sırasında güneydoğuda teröristlerle mücadele eden birliğinin başındaydı. O dönemde ismi sehven darbecilerin hazırladığı listede yer aldı. Bunun üzerine de Aydoğan görevden alındı. FETÖ yüzünden mağdur olan ve bir süre kızakta kalan Tümgeneral Aydoğan Aydın, işin aslı soruşturmayla ortaya çıkınca bir üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral oluncada şehit düştüğü 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na atandı. Tümgeneral Aydın, son dönemde Şırnak'taki Kato Dağı bölgesi ve Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki İkiyakalar bölgesinde gerçekleştirilen PKK'ya büyük darbe vurulmasında büyük rol oynadı. PKK'nın korkulu rüyası haline gelen Aydoğan Aydın, cephede askerle birlikte savaşması ile tanınıyordu. Tümgeneral Aydoğan Aydoğan?, Özel Kuvvetler (bordo bereliler) komutanlığında da görev yapmıştı. Tümgeneral Aydoğan Aydın,1987 Kara Harp Okulundan mezun oldu.

1988-1992 İstanbul 6'ıncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı 1992-1998 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim Komutanlığı, 1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim

-2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü

-2001-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı, 2008-2010 Almanya'da NATO Daimi Görev, 2010-2012 Gökçeada'da Komando Alay Komutanlığı,

2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı, -2016-.2017 Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tüm.K.lığı yaptı