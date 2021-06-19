Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay'dan Şahin'e ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, 7 Temmuz'daki genel kurul için alınacak tedbirler, Kayseri Şeker'in tarım ve hayvancılık konusunda yakın dönemde ortaya koyacağı projeler, üreticilerin talepleri ve Kayseri Şeker'in girişimleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akay, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile sektörel anlamda birlikte çok önemli çalışmalarda paydaş olacaklarını belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanlarında fabrika olarak katkı konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Akay, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu projeleri başarıyla hayata geçirebilmek adına iş birliği içerisinde olacağız ve gayret göstereceğiz. Bakanlığımıza yaptığımız çeşitli müracaatlarımız ile ilgili de sayın müdürümüzün bize çok değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. Nazik ev sahipliğinden dolayı değerli İl Müdürümüze çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin ise 70 binin üzerinde ortağı olan bir kooperatifin seçiminde, 300'ü aşkın personelle görev alacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan