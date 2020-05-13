KAYSERİ 'Koronavirüs müstakil evlere talebi yüzde 90 artırdı?
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KAYSERİ 'Koronavirüs müstakil evlere talebi yüzde 90 artırdı?

?Koronavirüs müstakil evlere talebi yüzde 90 artırdı?

KAYSERİ 'Koronavirüs müstakil evlere talebi yüzde 90 artırdı?
13.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:23

?Koronavirüs müstakil evlere talebi yüzde 90 artırdı?

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde villa tipi müstakil evlerde satışların yüzde 90 oranında arttığı belirtildi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, koronavirüs salgınının inşaat sektörüne etkileriyle ilgili açıklamada bulundu. İnşaat sektörünün satış anlamında salgın sürecinde olumsuz etkilendiğini belirten Kılınç, "Bu süreçte konut satışlarında, özellikle daire satışlarında bir düşüş oldu. Doğal olarak insanlar sokağa çıkmıyorlar. Bu tarz ihtiyaçlarını daha sonra almak için öteliyorlar. Ancak bir şeyde farklılık oldu. Son dönemde müstakil villa projelerimize yoğun bir talep aldık. Hemen hemen herkes kendine ait bağımsız arsa alanı olan, günlük zaman geçirebileceği, çimiyle çiçeğiyle uğraşabileceği bu tarz projelere yöneldi. Son dönemde koronavirüs şunu gösterdi ki, insanlar yeşilin fazla olduğu kendine ait bir yaşam alanının olacağı bu tarz projelere daha çok talep gösterecek" diye konuştu.

'YATAY YAPILAŞMAYA DAHA YOĞUN TALEP'

Koronavirüs süreciyle insanların yatay yapılaşmaya daha fazla önem verdiğini kaydeden Kılınç, "Aslında bu gündemimizde yıllardır vardı, 'daha düşük yatay yapıları yapmamız lazım' diye; ama bu koronavirüsten sonra birden bire çok yoğun bir şekilde talep olmaya başladı ve biz de bu tür projeleri daha yoğun yönetmeye başlayacağız. Doğru olanı da bu. Çünkü pandemi ortamı var ve insanlar apartman dairesi içerisinde sıkılıyorlar. Kendinize ait bir bahçeniz olduğunda en azından dışarı çıkıp nefes alabiliyorsunuz. Yeşile bakıp doğayla iç içe olabiliyorsunuz. Daha az yoğunluk olduğu için bu tür yerlerde insanlara temas azalıyor. Hastalığın bulaşma riski de ortadan kalkıyor. O nedenle son dönemde inşaat sektörünün koronavirüs ile birlikte değişeceğini ve artık yatay yapılaşmanın daha yoğun bir şekilde talep edileceğini gördük" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR MÜSTAKİL YAPILARDA YAŞAMAK İSTEYECEK'

Apartman daireleri ile müstakil evlerin kıyaslamasını yapan Kılınç "Koronavirüs sürecinden önce ağırlıklı olarak konutlar satılıyor, villa projesi azınlıkta kalıyordu. Bizim yaptığımız satış ortalamasına göre yüzde 20'lik kısmı villa, yüzde 80'lik kısmı konuttu. Pandemi sürecinden sonra bu tamamen değişti. Koronavirüsten sonra villa tipi müstakil evlerde satışlar yüzde 90 oranında arttı. Diğer projelerin tamamı ise yüzde 10'luk dilimde kaldı. Müstakil yapılara çok yoğun bir şekilde talep oluştu. İnsanlar apartmanlardan ziyade müstakil alanlarda yaşamak isteyecekler" dedi.

KAYSERİ 'Koronavirüs müstakil evlere talebi yüzde 90 artırdı?

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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