Kayseri'deki sahte çekle dolandırıcılık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte ve karşılıksız çeklerle 22 ilde 68 kişiyi 7 milyon 500 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte organize şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucu S.D. elebaşılığında kurulan suç örgütünün, paravan şirketler aracılığıyla bankalardan aldığı gerçek çekler ile farklı kişilerden temin edilen sahte çeklerin bir kısmını sattığı, bir bölümüyle de ürün satın alarak piyasaya sürdüğü, daha sonra da paravan şirketleri iflas ettirdiği belirlenmişti.

Bu yöntemle Kayseri başta olmak üzere 22 ilde ikamet eden 68 kişiyi 7 milyon 500 bin lira tutarında karşılıksız ya da sahte çek vererek mağdur ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında İzmir'de 4, Kayseri'de ise 2 şüpheli daha gözaltına alınmış, İzmir'de yakalanan 4 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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