Kayseri'de son 19 yılın en sıcak günleri

17.08.2019 13:11

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, son 19 yılın en sıcak günleri olarak Kayseri kent merkezinin 40.3 derece sıcaklığı gördüğünü söyledi.

Bölge Müdürü Yılmaz; geçtiğimiz haftadan itibaren Kayseri genelinde meydana gelen sıcaklıklar hakkında bilgiler verdi. Son günlerde yaşanan sıcak ve bunaltıcı havaların Basra Alçak Basınç Merkezinden kaynaklı olduğunu söyleyen Yılmaz, son 19 yılın en sıcak günleri olarak Kayseri kent merkezinin 40.3 derece sıcaklığı gördüğünü belirtti. Mustafa Yılmaz, ayrıca sıcaklıkların 2 gün sonra sona ereceğini ve önümüzdeki hafta 25-26 dereceye kadar hızlı bir düşüş yaşayacağının da altını çizdi. Serin havaların yaklaşık 1 hafta etkili olacağını ve mevsimine uygun bölgesel yağışların meydana geleceğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, "Bayram öncesi tahminimizde, özelikle bayramın 3 ve 4. günü sıcaklıkların hissedilir derecede artarak normalinin 5-6 derece üzerine çıkacağını tahmin etmiştik. Sıcaklıklar bu tahminlerimizin bir miktar daha üzerinde gerçekleşti. Bizim tahminimiz özellikle bayramın 3. günü 36 derece gibi bir rakamın olacağı yönündeydi ancak Kayseri kent merkezinde 40.3 derece ile tahminlerimizin çok üzerinde ve mevsim sıcaklıklarının çok üzerinde bir sıcaklık kaydedildi. Sıcaklığın kaynağı Basra Alçak Basınç Merkezi. Yurdumuzu yazın etkileyen bu sistem zaman zaman bölgemizde de yüksek sıcaklıklara sebep olabiliyor. Biz 1929 yılından itibaren Kayseri kent merkezinde meteorolojik ölçümler yapıyoruz ve rekor sıcaklık 31 Temmuz 2000 tarihinde 40.7 olarak ölçülmüştü ve biz bu rekora yaklaştık. 2 günlük bir sıcak hava dalgası ilimizde oluştu ancak yarından itibaren yurdumuzu etkilemeye başlayacak olan, özellikle de kuzey kesimlerinde etkili olacak olan serin ve yağışlı sistem nedeniyle ilimizde de sıcaklıklarda hissedilir derecede azalma bekliyoruz. Normal sıcaklıklarımız 31-32 dereceyken, bu rakamların da altına iniş söz konusu. Serin havalar tahminlerimize göre yaklaşık 1 hafta devam edecek. Mevsimine uygun yaz mevsimi yağışları bir bölgede olup, başka bir bölgede olmayan ve fazla miktar bırakmayan yağışları da bu 1 hafta içinde görebiliriz. Sıcaklardaki azalış 26-27 dereceye kadar devam edecek ve birkaç günlük sıcak hava dalgasının ardından oldukça etkili bir hava bizleri bekliyor" dedi. Mustafa Yılmaz, şu şekilde devam etti;

"Şu andaki tahminlerimizde uyarı yapılabilecek boyutta bir yağış beklemiyoruz ama vatandaşlarımızın her zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğünün cep telefonu uygulamalarını ve internet sitesini takip etmelerinde fayda var. Biz Akdeniz kesişim bölgesindeyiz iklim açısından ve bu sebepten her an değişebiliyor. Dolayısıyla tahminlerimizde yoğun ve uyarı boyutunda bir yağış olmasa bile,hava durumunu ve uyarıları takip etmekte her zaman fayda var. Böyle durumlarda muhakkak iletişim araçlarıyla vatandaşlarımızı uyarıyoruz ancak şu anda herhangi bir tedbiri gerektirecek yağış söz konusu değil." - KAYSERİ

Kaynak: İHA