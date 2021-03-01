Kayseri'de Muhasebe Haftası kutlandı
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Kayseri'de Muhasebe Haftası kutlandı

01.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:56
Kayseri'de Muhasebe Haftası kutlandı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Muhasebe Haftası'nı kutladı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Muhasebe Haftası'nı kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Oda sekreteri Baki Gümüşok, törende yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle Muhasebe Haftası'nı sınırlı organizasyonla kutladıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinin mali müşavirlik mesleğinin ne kadar öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirten Gümüşok, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduğu pandemi dönemi boyunca daha iyi anlaşıldı. Mali müşavirler pandeminin zor şartlarında görevi başında, işletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı ve bazı meslektaşlarımız aramızdan ayrıldı. Halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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