Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı

Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 18.30 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı Ahmet B. yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerin gezi amacıyla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 21:14:19. #1.15#

title