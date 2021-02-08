Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de fay hattı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan son dakika bilgilerine göre Kayseri'de meydana geldi. Depremi hisseden Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de fay hattı var mı? merak ediyor.

Gece saatlerinde meydana gelen depremi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) kaydetti. Sivas'ın ardından olan deprem Türkiye'yi korkuttu. Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de fay hattı var mı?

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'dın kaydettiği verilere göre Kayseri'de art arda irili ufaklı depremler yaşandı. Kayseri'ye bağlı Sarıoğlan İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kayseri'de 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından gecenin ilerleyen saatlerinde, 1.7, 2.1 ve 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. Gece saatlerinde olan Kayseri'de deprem, vatandaşları korkuttu.

KAYSERİ'DE FAY HATTI VAR MI?

Kayseri'nin etrafındaki fay hatlarından dolayı deprem bölgesinde olduğu ve hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, "Kayseri'yi etkileyen durum Ecemiş Fayımız ve Sarız Fayımız. Ecemiş Fayı 600 kilometre boyunca Kuzey Doğuya doğru uzanan ve orada da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen bir fayımız. Sarız Fayımız ise 200 kilometre boyunca uzanır. O da diri faylarımızdan bir tanesi. Kayseri'yi etkileyecek bir diğer fay ise Malatya Fayı. Burada olacak depremlerde hatırlarsanız Elazığ depremini biz de çok şiddetli hissetmiştik. Bu faylar Kayseri'yi etkileyecek düzeyde ve deprem üretme kabiliyetine sahip ama bir Kuzey Anadolu Fay Hattı kadar yüksek değil beklenen deprem değerleri. Beklenen deprem kabiliyeti 6 ila 6 buçuk arasında değişiyor. Şehrin içerisinden ve etrafından dolaşan bir yapısı var bu fay hattının. Biz de bir deprem şehriyiz ve depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor'' dedi.