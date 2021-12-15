Kayseri'de bulunan termal su tarımın çehresini değiştirecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de termal su bulunan bölgede kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Saniyede 54 litre debiye sahip 84 santigrat derece sıcaklıkta termal su bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki alana, sera OSB kurulması yönünde çalışmalar sürüyor.

Sera OSB'nin müteşebbis heyetinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Kayseri'nin tarımsal alan büyüklüğünde 6'ncı sırada yer aldığını, tarımsal üretimde ise çerezlik kabak çekirdeği, ay çekirdeği, çemen ve kimyonda ilk sıralarda, arpa ve pancarda ilk 4'te, elmada ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucu Elmalı- Düver bölgesinin tamamında termal kaynak bulunduğunun tespit edildiğini anımsatan Şahin, bu sıcak su kaynağı değerlendirilerek bin dekar alan üzerine Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulması için fizibilite çalışmaları yapıldığını, yönetim kurulunun oluşturulduğunu belirtti.

Şahin, hazırlanan dosyanın bakanlığına gönderildiğini anlatarak, "Bakanlık incelemesi neticesinde çok büyük değil, ufak tefek eksiklikler var. Onların da tedarikini yapıp geri göndereceğiz." dedi.

OSB kurulacak alanın önemine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Buranın önemli bir özelliği de çok güzel bir güneş eğrisi içerisinde. Van Çaldıran'dan başlayıp güneye doğru giden bir güneş eğrisi içindeyiz. Özellikle kırmızı meyvelerde güneşin büyük rolü var. Kayseri'nin bir başka önemli özelliği de lokasyonu. Doğuya da batıya da eş mesafedesiniz, kuzey ve güneydeki limanlara da eş mesafedesiniz. 300-350 kilometre aşağı indiğinizde Mersin Limanı'na, 300-350 kilometrede de Samsun Limanı'na ulaşıyorsunuz. Ulusal marketleri düşündüğünüz zaman batıdan bir ürünü alıp da doğuya götürmektense Kayseri gibi bir şehirden bunu alıp götürmek çok daha doğru olacaktır."

OSB içindeki sanayi bölgesinde sera malzemeleri de üretilecek

Şahin, OSB'de küçük bir sanayi bölgesi de olacağını, seradaki kasa, karton kutu gibi ihtiyaçların da buradan karşılanacağını ifade etti.

Sera OSB'nin bölge halkını heyecanlandırdığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz 'ne zaman faaliyete geçecek' diye her gün bizi arıyor. İhtisas OSB'lerdeki usul şudur, burayı sadece yatırım yapmak için alamazsınız, size 2 yıl süre verilir, bu süre içinde faaliyete geçilmezse sizden alınır yapacak başka birine verilir. İzmir Dikili'de faaliyete geçmiş bir örneği var. Birçok şehirde bu OSB'lerle ilgili hazırlıklar başlıyor. Olağanüstü bir durum olmazsa 2023 yılında Kayseri'de belirlenen alanda seraların kurulmasını hedefliyoruz. Önce alt yapının yapılması gerekiyor. Bu konuda bakanlığımız ulusal kaynaklar ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere kaynak yaratmaya çalışıyor. Çünkü buradaki termal kaynakların, atık suların, sulama suyunun hepsinin yer altından döşenip filizlerinin de sera kurulacak parseller üzerine kurulması lazım."

Şahin, OSB'de Akdeniz bölgesinden kente gelen patlıcandan kabağa, domatesten çileğe tüm ürünlerin üretilebileceğini ve ürün çeşitliliğinin artacağını sözlerine ekledi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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