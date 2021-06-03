Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ceyhan Nehri'nin kaynak noktasındaki 8,5 hektarlık Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' başvurusu yaptıklarını söyledi.

Elbistan'dan doğan Ceyhan Nehri, 500 kilometreyi aşan yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülüyor. 'Cennet ırmağı' olarak anılan nehrin, Elbistan'da 2 ayrı ana kaynak noktası bulunuyor. Bunların birisi Pınarbaşı diğeri ise Kaynarca olarak adlandırılıyor. Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı alanındaki göl alanına ek olarak Kaynarca bölgesinde kapsamlı bir insanların dinlenme amacıyla kullanabilecekleri proje başlattı. Proje kapsamında 1 milyon metreküplük hafriyat taşınarak kente 8,5 hektar büyüklüğünde gölet kazandırılmış oldu. 'Kaynarca' adı verilen göletin çevresi de yürüyüş yolları ve dinlenme alanları olarak düzenlendi.

"ŞİLİ'DE BULUNAN HAVUZDAN BÜYÜK"

Gökyüzünden bakıldığında adeta nazar boncuğunu andıran ve yerin altından kaynayan suların oluşturduğu Kaynarca göleti için Elbistan Belediyesi tarafından Guinness'e 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' başvurusu yapıldı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göletin tamamen kendine has bir biyolojik yapısı olduğunun altını çizdi. Güney Amerika ülkelerinden Şili'de benzer özellikteki bir havuzun büyüklüğünün 8 hektar olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, "Kaynarca Göleti, 8,5 hektarlık alanıyla bu havuzu geride bırakıyor" dedi.

"YENİ BİR TURİZM DEĞERİ OLACAK"

Kaynarca'nın 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' olarak rekorlar kitabına girmesini arzuladıklarını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan'ın özellikle tarihi ve biyolojik çeşitliliğin dünyaya tanıtılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kaynarca göletimizin, şu anda dünyanın en büyük biyolojik göleti olduğu ile ilgili müracaatımız söz konusu. Guinness'e bu yönde bir müracaatımız oldu. Dünyanın en büyük havuzu şuanda Şili'de. Ancak biyolojik gölet olarak 8,5 hektarın çok altında altında göletler var. Biz dünyanın en büyük olduğunu iddia ettiğimiz göleti, yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir hafriyat sahası düzenleyerek oluşturduk. Ceyhan Nehri'nin kaynadığı lokasyonlarından bir tanesi. İnşallah ülkemizin yeni bir turizm değeri olarak böyle bir çalışma sunulmuş olur" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Çığrım