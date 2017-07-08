Kaynak: Vahşet Tablosu, Milletimizin Genelini Asla Kapsamaz (2)

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Sakarya'da hamile Suriyeli kadının, 11 aylık çocuğu ile birlikte öldürülmesini 'vahşet' olarak nitelendirirken "Dolayısıyla evvelsi günkü vahşet tablosu bizim milletimize yakışan bir tablo değildir ve bizim milletimizin genelini asla kapsamaz" dedi.



Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Mutfak Müzesi'nin açılışa katıldı. Burada bazı değerlendirmelerde bulunan Kaynak, Suriyelilere yönelik provokatif kışkırtmaların yaşandığını ve bunun da yeni olmadığını söyledi. 16 Nisan referandumu sürecinde Suriyelilere vatandaşlık verilip seçmen yapılacağı ve onların oylarıyla da sandıktan 'evet' oyunun çıkmasının hedeflendiğine dair iddialar atıldığını kaydeden Kaynak, "O zaman hükümet adına ben, belli şartları taşıyan Suriyelilere vatandaşlık vereceğimizi ancak 16 Nisan referandumunu gölgelememek adına bu vatandaşlık verme işleminin 16 Nisan'dan sonraya bırakılacağını söylemiştim" dedi.



'ASLA HOŞGÖRÜMÜZÜ KAYBETMEMELİYİZ'



Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde daha fazla kışkırtma yapıldığını ifade eden Kaynak, "Dün Sakarya'daki örnek maalesef son örnekti. Sakarya'da yaşanan hadise, kime karşı yapılırsa yapılsın; Türk'e, Arap'a, Suriyeli'ye hiç fark etmez insanlığın vicdanının bittiği yerdir. Vahşetin en yüksek boyutudur. Hamile bir kadın, karnında 9 aylık bir bebek var, 10 aylık bir çocuğu var ve kendisi iki cani tarafından maalesef katledildiler. Tecavüz edilmiş ve katledilmiş vaziyette o masum insanlar yok edildiler. Şimdi, Suriye'den kaçan insanlar zaten tecavüze uğramamak için, zaten katledilmemek için kaçmışlar. Dolayısıyla evvelsi günkü vahşet tablosu bizim milletimize yakışan bir tablo değildir ve bizim milletimizin genelini asla kapsamaz. Toplumumuzda, maalesef bazı basın yayın organlarımızda, bazı belediyelerimizin uygulamalarında da görüyoruz, 'Efendim Arapça tabelalar bizi rahatsız ediyor.' Ülkemizin her yerin de her marka kendi tabelalarını asıyorlar. İngilizce olursa bizi rahatsız etmeyecek, Arapça olursa mı rahatsız edecek? Biz asla hoşgörümüzü kaybetmemeliyiz. Bunu söylerken de hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz. Ülkemizde bulunan muhacirler bizim misafirimizdir ancak ülkemizin geleneklerine, örfüne, adetine ve yasalarına saygılı olmak ve bağlı olmak zorundadırlar" diye konuştu.



'KİTLELERİ GALEYANA GETİRİYORLAR'



Vatandaşlara hoşgörü elden bırakmamayı, Suriyelilere de Türkiye'nin örfe adetleri ile yasalarına uyma çağrısında bulunan Başbakan Yardımcısı Kaynak, son zamanlarda yaşananların Gezi olaylarının benzeri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:



"Öyle bir örnekler yaşadık ki biz hemen bitişiğimizde 400 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Gaziantep'te bütün referandum süreci Suriyeli muhacirler üzerine yürütüldü. İsmini vermeyeyim çünkü cesurca, mertçe o bildiriyi kimlerin yaptığını biliyoruz, o el ilanlarını. Altına kendi logolarını koymaktan çekinen bir siyasi parti, bütün kampanyasını, 'hayır' kampanyasını bunun üzerine yürüttü. Yazıyordu orada 'Suriyeli'lere ev var, Anteplilere yok', 'Suriyelilere üniversite sınavsız, Anteplilere sınavlı', 'Suriyeli esnafa vergi yok, Antepli'ye vergi var.' Maalesef böyle kışkırtılan, tahrik edilen bir dönem yaşadık. Bu dönemin en son örneğini çok sık yaşamaya başladık. Eskişehir'de olaylar oldu, Samsun'da oldu, Ankara Yenimahalle'de oldu. Şimdi Ankara'daki çok ilginçtir bıçaklanan bir Türkmen muhacir genç ama 'Muhacirler, Türk gencini bıçakladı' diye kitleleri galeyana getirdiler. Başkentimiz, Ankara'nın göbeğinde kitleleri harekete geçirdiler."



Sosyal medya üzerinden de kışkırtmaların yapıldığını ve emniyetin de bununla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kaynak, Suriye'nin Afrin bölgesinden de PYD terör örgütü tarafından Türkiye'ye taciz atışlarının yapıldığını, Türkiye'nin daha önce ilan ettiği angajman kuralları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin da bunlara anında karşılık verdiğini sözlerine ekledi. - Kahramanmaraş