Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor
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Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor

18.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:48
Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor.

Duruma tepki gösteren AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, "Manevi değerimiz ve ilim irfan yerimiz olan Kayme Sarayımızın bira kutusunun üzerinde reklam olarak kullanılması kabul edilemez bir durumdur. İlgili firmanın bu hareketini şiddetle kınıyorum. Derhal bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz olduğunu da bütün kamuoyuna bilgisine sunuyoruz" dedi.

Trakya'da yaşayan Hakkariler de, dini ve tarihi bakımdan önemli bir değer olan Kayme Sarayı için yapılanların büyük bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, "İlgili firma dini değerleri aşağılama suçu işlemiştir. Hakkariler olarak, kanunlarda yer aldığı gibi halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişinin, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı bilmekte olup bu cezanın uygulanmasını istiyoruz. Bizler Hakkari halkı olarak binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir memleket olmamızdan kaynaklı bir toplumun dini değerlerine hakaret hakkını kendinde gören firma hakkında yukarıdaki maddeye dayanarak gerekli suç duyurusunu yapacağımızı bütün kamuoyuna saygıyla duyururuz" dediler.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ise doğunun ilim ve irfan merkezi olan, nice alim yetiştirilen bir mekanın fotoğraflarının bira kutularının üzerinde kullanılarak ayyaşların sofralarına meze edilmesinin büyük bir hadsizlik olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Bizim inanç ve değerlerimize büyük hakarettir. İnanç ve değerlerimize yapılan bu hadsizliği kınıyor ve lanetliyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor
Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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