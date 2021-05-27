Kaymakamın tedbir uyarısı yaptığı vatandaş korona virüse yenildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in pandemiye karşı sokakta tedbir alması konusunda uyardığı 65 yaş üzeri olan bir kişi, korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in pandemiye karşı sokakta tedbir alması konusunda uyardığı 65 yaş üzeri olan bir kişi, korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çarşı merkezinden geçerken hareketliliği gören Kaymakam Deniz Pişkin, araçtan inerek banklarda oturan 65 yaş üstü vatandaşları uyarmış ve riskli grupta oldukları için evde kalmaları gerektiğini söylemişti. Kaymakam Deniz Pişkin'in çarşı merkezinde uyarılarda bulunduğu 65 yaş üstü olan Halil Çeltikçi, bu uyarıdan 21 gün sonra korona virüse (Covid-19) yakalanarak hayatını kaybetti. Halil Çeltikçi'nin Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat ettiği haberinin alınmasıyla açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin üzüntülerini dile getirdi.

Vatandaşların pandemiye karşı gerekli tedbirleri alması gerektiği hususunda uyarılarda bulunan Deniz Pişkin yaptığı, "3 Mayıs Pazartesi günüydü. Tosya'nın yaş sebze meyve pazarının kurulduğu ve köylerden vatandaşlarımızın da çarşıya akın ettiği bir gün olması nedeniyle çarşı içerisinde kendi aracımla şöyle bir dolaşmak istedim. Beklediğimden daha büyük bir kalabalık görünce aracımdan indim. Özellikle de hareket halindeki bir yoğunluğun bir iş için yada bir amaç için dışarıda olduğunu insan anlayabiliyor, idrak edebiliyor. Fakat banklarda oturan, güneşlenen, sadece geleni geçeni seyreden, vakit geçiren bir grupta var ki, bunları uyarmadan geçemedim. Aracımdan inerek önce belediyenin önündeki meydandaki parkta oturan vatandaşlarımızı uyardım. ve bunların bir çoğu da 65 yaş üstü olan vatandaşlarımız. Daha sonra çarşıdan aşağıya doğru devam ediyim, uyara uyara gidiyim dedim. Bu bölgede çok da bank var ve trafiğe kapalı alan olduğu için vatandaşlarımız orayı çok kullanıyor" dedi.

"Belki de bu virüsü tam da o gün onu uyardığım gün kaptı"

Postane önünde gördüğü Halil Çeltikli'yi de uyardığını söyleyen Deniz Pişkin, "Elinde çantası var oturuyordu. 'Amca ne yapıyorsun burada' dedim. 'Soluklanıyorum' dedi. '65 yaş üstü değil misin' dedim. 'Evet 65 üstüyüm' dedi. 'Niye çarşıdasın' dedim. 'Pazar alışverişi için geldim' dedi. 'Vefa sosyal destek grubumuz var, Köy imamı ve köy muhtarı vefa sosyal destek grubumuzun doğal üyesi. Onlara söyleyebilirsin, jandarmayı arayıp onlara söyleyebilirsin. Ama hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısın, çarşıya inmemelisin. Bu senin için, senin sağlığın için. Tehlike geçmiş değil, evinde kalman gerekiyor' dedim. 'Tamam bir daha inmem işim bitince gideceğim, şimdi servisi bekliyorum' dedi. Öyle ayrıldık. Aradan 21 gün geçti. 24 Mayıs'ta Halil amcanın Covid'den vefat betiğini duydum ve çok üzüldüm. Belki de bu virüsü tam da o gün onu uyardığım gün kaptı. Belki ondan birkaç gün sonra kaptı. Ama her halükarda aslında bizim vatandaşımıza anlatmak istediğimiz vermek istediğimiz mesajın çok somut bir tablosu, bir ifadesi" diye konuştu.

"Keşke iyi uyarsaydım"

Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyaran Kaymakam Deniz Pişkin, "Bakın tedbirli olun. Tedbiri elden bırakmayın. Bu tedbirler sadece bizim için değil, sizin için. Devletin amacı vatandaşını yaşatmak, tehlikeden muaf tutmak, uzak kılmak. Haliyle bu tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmak ta hem şahsımızın hem çevremizin hem de toplumumuzun büyük faydası var. Çünkü maske, mesafe ve temizlik kuralları temel değişmez kuralımız. Ama bunun yanında alınan ek tedbirler, kararlar örneğin sokağa çıkma kısıtlamalarında sokağa çıkmamak gibi yada sadece zorunlu ihtiyaçlar için sokağa çıkmak gibi belli başlı bütün kuralları kullanmamız hepimizin menfaati. Acaba diyorum o gün değil de o günden sonra başka bir şekilde çarşıya geldi yada bir şekilde nerde kaptıysa daha iyi uyarabilir miydim, daha dikkatli olmasını söyleyebilir miydim. Kronik bir rahatsızlığı olup olmadığını sorabilir miydim. Keşke iyi uyarsaydım kendini koruyabilir miydi diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Halil Amcanın vefatı hepimize ders olsun"

Kaymakam Deniz Pişkin son olarak şöyle konuştu: "Yani bu anlamda aslında Halil Amcanın vefatı hepimize ders olsun. Buradan çıkaracak dersler var. Bu bir ibretlik olay. İşte iki hafta önce çarşıda sağ salim sağlıklı gördüğümüz bir insanımız bir vatandaşımız iki hafta sonra vefat etmiş oluyor Covid'den. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu işin şakası yok. Yani kimse ölmeyi bayılmak zannetmesin. Bunun bizim için, çevremiz için insanlarımız ve sevdiklerimiz için ciddi sonuçları var. Bu anlamda hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Kimse hayatından olsun istemiyoruz. Kimse bununla ilgili bir bedel ödesin istemiyoruz. Covid sebebiyle kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halil Amca başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Temennim odur ki Halil Çeltikçi Covidden kaybettiğimiz son insanımız olsun." - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı