Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Düzenlenen Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım Toplantısına Katıldı

Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Düzenlenen Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım Toplantısına KatıldıMesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım Toplantısı; Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, İmes Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri, Sivil Toplum ve Kuruluşlarının temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve muhtarların katılımıyla Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Ayhan'ın Mesleki Eğitime yönelik genel bilgilendirmesi ile başlayan program, Ümraniye Belediyesinin başkanlığında yürütülen "İşim Var, Okula Gidiyorum" projesinin tanıtımının yapılması ve İmes Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ayhan Akdağ tarafından Mesleki Eğitim Merkezi Programı Sunumu yapılmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; "Bireye belirli meslek alanlarıyla ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak ve bu alandaki yeteneklerini türlü yönlerden geliştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim; bireyin kişisel gelişimini ve bireylerin oluşturduğu toplumun genelini içine alan çok yönlü bir süreçtir. Bu sürecin başarısı ya da başarısızlığı ise bireylerin ve toplumun iş yaşantılarını da kapsayan yaşam kalitelerini arttırmada belirleyici bir unsurdur. Bu nedenle genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda mesleki eğitim olanakları sunmak oldukça önemlidir. Hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen mesleki ve teknik eğitimin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini gerekli kılmaktadır. Mesleki eğitimde etkinlik ve verimliliğin temel kıstası sanayi ile okul arasında uyum ve amaç birliğidir. Çünkü eğitimin asıl amacı, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin yanında bireyleri mutlu kılmaktır. Düşünen, araştırabilen, sanatsal duyarlılığı olan, öz güvene sahip, girişimci bir genç kitlenin yetişmesi için, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde insan kaynağının geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürmekte olan Mesleki Eğitim Merkezleri bu bağlamda önemli bir rol üstlenmektedir. Mesleki eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir sistem oluşturulmuştur. Genel olarak meslek eğitiminde öğrenmeye karşı bir direnç olduğu birçok eğitimci tarafından bilinmektedir. Bunun nedenleri arasında, verilen eğitimlerde, dinleyicilerin hep pasif tarafta kalması ve verilen eğitimlerin sıkıcı ve anlaşılamaz olması bulunmaktadır. Bu problemin çözümü ise eğlenceli ve düşündürücü eğitim modellerinin uygulanması olarak görülmüştür. Mesleki Eğitim Merkezleri'nde haftanın bir günü okula gelen öğrenciler okulda teorik eğitim alırken diğer günlerde ise işyerlerine devam ederek pratik eğitim görürler. Bu uygulama, öğrencilerin hem mesleki eğitimlerine yönelik motivasyonları daha canlı kılmakta hem de üretmenin, çalışmanın, emeğin değerini erken yaşlarda öğrenmenin imkanını sunmaktadır. Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 2016 tarihinde yapılan kanuni düzenleme ile; çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlanmış olacaktır. Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilmektedirler. Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkan tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkanına sahip olabilecektir. Böylesine bir sorumluluk anlayışı içerisinde; bugün tanıtım toplantısını yapmakta olduğumuz İMES Mesleki Eğitim Merkezimiz kurulmuştur. Söz konusu Merkezimizde Ortaöğretim kademesinde öğrencilerimiz haftanın bir günü okula giderek akademik eğitimlerine devam ederken, haftanın diğer günleri çeşitli işletmelerde uygulamalı eğitimlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda programa dahil olan öğrencilerimiz sigortalı çalışma imkanı bulacak ve asgari ücretin 1/3'ü oranında maddi gelir elde edeceklerdir. Bu sayede örgün eğitime çeşitli nedenlerle devam edemeyen öğrencilerimiz hem ortaöğrenimlerini tamamlayacak hem de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri alanlarda uygulamalı eğitim görerek nitelikli iş gücü olma yolunda ilerleyeceklerdir. Değerli Konuklar; siz değerli sanayicilerimizden en büyük beklentimiz; uygulama eğitimlerinin verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi için gönderilen öğrencilerimizi imkanlarınızı en üst düzeyde zorlayarak kabul etmenizdir. Bunun yanında söz konusu öğrencilerimize bu eğitimi verecek olan işletmelerimizin usta öğreticiler bulundurması, usta öğretici bulundurmayan işletmelerin gerekli personellerini usta öğretici belgelerini almak için İMES Mesleki Eğitim Merkezine yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada bir diğer önemli görev ise muhtarlarımıza düşmektedir. Muhtarlarımızın okul müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde sürekli devamsız duruma düşüp, okullarımız tarafından iletişim kurulamayan öğrencilerin adreslerini tespit edip mesleki eğitime yönlendirilmelerine katkı sunmaları elzemdir. Hiç şüphe yok ki bu eğitime sunulacak katkılara sadece bireylerin değil toplumuzun da geleceğini aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; İMES Mesleki Eğitim Merkezi'nin, gençlerimizin eğitimlerini tamamlamalarına, topluma faydalı, başarılı birer iş insanı olmalarına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm sanayici ve eğitimcilerimize teşekkür ediyor, kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı. Mesleki Eğitim Merkezi Programına dahil olan öğrencilerimiz, sigortalı çalışma imkanı bulacak ve asgari ücretin 1/3'ü oranında maddi gelir elde edeceklerdir. Bu sayede örgün eğitime çeşitli nedenlerle devam edemeyen öğrencilerimiz hem ortaöğrenimlerini tamamlayacak hem de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri alanlarda uygulamalı eğitim görerek nitelikli iş gücü olma yolunda ilerleyeceklerdir.

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