Kaymakam Zaman: 'Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız' - Haberler
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Kaymakam Zaman: "Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Zaman:

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Doğankent Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Doğankent Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Doğankent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Zaman, mahalle muhtarı Ahmet Doğan'dan mahallenin genel durumuyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Zaman, "Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında yaşanan olumsuzlukları bize mutlaka iletiniz. Kıyıda köşede kalıp da devletimizin ulaşamadığı kimse kalmamalı. Herkese ulaşmak için bu toplantılarımızı her zaman sürdüreceğiz. Bizler sizlere hizmet getirme noktasında havaların yağmur, kar, fırtına da olsa mahalle halkımızla bir araya geleceğiz ve sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız. Halkımızın isteği bizler için emir sayılır. Doğru bir şekilde iletilmesi dahilinde çözülemeyecek bir sorun yoktur. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız. Toplumun yaşadığı her yerde muhakkak ki sorunlar olabilir. Bizler de bu sorunları çözmek için buradayız" dedi.

Mahalle halkının en yaşlısı Hasan Coşkun'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Zaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı vatandaşların evlerine de ziyaretlerde bulunarak sorunlarını dinledi. Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan, Kaymakam Zaman'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Zaman'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Ertan Baş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Emre Kösem eşlik etti. - SAMSUN

Kaymakam Zaman: Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız

Kaymakam Zaman: Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız

Kaymakam Zaman: Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız

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