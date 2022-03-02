Kaymakam Ünal başarılı sporcuları ağırladı

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, okul sporları kapsamında ortaklaşa düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Yıldız Erkekler Futsal Müsabakalarında rakiplerini namağlup olarak yenerek İl Şampiyonu olan Atatürk Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencilerin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kaymakam Yüksel Ünal, öğrencilere başarılarının artarak devam etmesi gerektiğini, kazanılan madalyaların kendilerini rehavete sokmaması gerektiğini belirtti. Ünal, bölge finallerinde il ve ilçelerini temsil edecek olan takım oyuncularını ve takımın başarıya ulaşmasında büyük emek sarf eden Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş'ü Okul Müdürü Ezgi Soylu'yu Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Keçeci'yi tebrik ederek başarılar diledi.

Kaymakam Yüksel Ünal, konuşmasının ardından başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK