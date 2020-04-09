Kaymakam Şahin Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi
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Cemal Şahin, Efeler, Güncel

Kaymakam Şahin Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

09.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:00
Kaymakam Şahin Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Efeler'de Vefa Sosyal Destek Gurubu'nun çalışmalarına devam ettiğini ve 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Kaymakam Şahin, "65 yaş üstü vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanması nedeniyle Kaymakamlığımız koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Bu kapsamda 348 personel ve 53 araçtan oluşan ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Kaymakamlık olarak güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz" dedi.

"Varlığınız bizim için berekettir"

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Kaymakam Şahin, "Değerli büyüklerimiz, sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir. Maalesef koronavirüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz. Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir. Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayın. Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum, evinizde kalın. Bir ihtiyacınız olduğunda Vefa Sosyal Destek Hattının 444 69 81 numaralı telefonunu arayarak ihtiyaçlarınızı bildirmenizi rica ediyorum" diye konuştu.

"Efeler'de 4 bin 594 değerlendirildi"

Efeler'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bugüne kadar 4 bin 594 başvuru yapıldığını aktaran Kaymakam Şahin, "Bu başvuruların 1390'ı banka işlemi, 686'sı gıda market, 397'si hastane işlemi, 930'u sosyal yardım, 262'si eczane/ilaç, 394'ü PTT işlemleri, 102'si yol izin belgesi, 49'u pazar alış verişi, 26 'sı acil servis ve 358'i diğer yardımlar kapsamında değerlendirilmiştir. Bu zor günlerde her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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