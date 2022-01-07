Kaymakam Ertürkmen: "Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışıyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Ertürkmen: "Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışıyoruz"

Kaymakam Ertürkmen:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Samsun Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, vatandaşla buluşma kapsamında kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, vatandaşla buluşma kapsamında kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte ilçe merkezine 48 kilometre mesafede bulunan Bengü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Ertürkmen, mahalle muhtarından açıl yayılması gereken ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ertürkmen, kırsal mahalleleri önemsediklerini belirterek, Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Kırsal mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Kaymakam Ertürkmen, "Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözümü noktasında çalışmalarımızı yürütmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Bengü Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik" dedi.

Kaymakam Ertürkmen ve beraberindekilerin yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Mehmet Kaya, "Kaymakamımızın mahallemize gelip ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaymakam Ertürkmen: Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışıyoruz

Kaymakam Ertürkmen: Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title