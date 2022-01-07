Kaymakam Ertürkmen: "Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışıyoruz"

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, vatandaşla buluşma kapsamında kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte ilçe merkezine 48 kilometre mesafede bulunan Bengü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Ertürkmen, mahalle muhtarından açıl yayılması gereken ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ertürkmen, kırsal mahalleleri önemsediklerini belirterek, Bafra'nın tümüne eşit hizmet anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Kırsal mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Kaymakam Ertürkmen, "Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözümü noktasında çalışmalarımızı yürütmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Bengü Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik" dedi.

Kaymakam Ertürkmen ve beraberindekilerin yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Mehmet Kaya, "Kaymakamımızın mahallemize gelip ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN