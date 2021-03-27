Kaymakam Demirer'den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret
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Kaymakam Demirer'den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Demirer'den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu'nu makamında ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal'ı kapıda karşılayan Başkan Ömeroğlu, daha sonra misafirlerini makam odasında ağırladı. Kaymakam Demirer ve Başkan Ömeroğlu, Konakkuran Belediyesinin yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Beldenin sorunları, belediyenin çalışmaları ve projeleri konusunda Ömeroğlu'ndan bilgiler alan Kaymakam Demirer, görev süresince Malazgirt halkına yakışan hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti. Başkan Ömeroğlu ile sorunlarının çözümü ve beldeye yeni projeler kazandırma noktasında ortak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Demirer, "İnşallah başkanımızla beldemizi daha da geliştirecek hizmetlerle buluşturacağız" dedi.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler daha sonra belde sağlık ocağını ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanları ile bir ara geldi. Sağlık ocağı personellerinden Konakkuran beldesinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları dinleyen Kaymakam Demirer, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. - MUŞ

Kaymakam Demirer'den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret
Kaymakam Demirer'den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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