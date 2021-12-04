Kaymakam Bayram'dan Engelliler Günü Ziyareti - Haberler
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Kaymakam Bayram'dan Engelliler Günü Ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Bayram'dan Engelliler Günü Ziyareti

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçe okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti.

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçe okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti.

Çıldır İlkokulu, Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu ve Aşık Şenlik İlkokulundaki özel eğitim sınıflarını ziyaret eden Kaymakam Bayram öğrencilerle sohbet ederek, öğretmenlerinden eğitimleri konusunda bilgi aldı.

Günün sonunda ise Çıldır merkezde ikamet eden Yılmaz Ailesi ziyaret edildi. Programlarda Kaymakam Bayram'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, SYDV Müdürü İsmail Baydar ve Çay Mahallesi Muhtarı Gökmen Aksu eşlik etti. - ARDAHAN

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