Kaymakam Aksoy Selimiye Mahallesi'ndeki halk toplantısına katıldı - Haberler
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Kaymakam Aksoy Selimiye Mahallesi'ndeki halk toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Aksoy Selimiye Mahallesi'ndeki halk toplantısına katıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Selimiye Mahallesi'nde halk ve güvenlik toplantısı düzenleyerek vatandaşlar ile görüştü.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Selimiye Mahallesi'nde halk ve güvenlik toplantısı düzenleyerek vatandaşlar ile görüştü.

Her ay düzenli olarak yapılan Halk ve Güvenlik toplantısı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında 01 Şubat'ta Selimiye Mahallesi'nde düzenlendi. Selimiye Mahallesi2nde, Kaymakam Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda İlçe Jandarma Komutanı J.Yrb.Murat Çam, ilçe kurum amirleri ve Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan'da yer aldı. Selimiye meydanında yapılan toplantıda mahalle sakinlerinin sorunları ve dilekleri dinlendi.

Yapılan toplantıda vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda, halı saha talebi ile ilgili olarak, spor tesisi projesinin hazırlandığı, sentetik çim saha yapım planı, Camii için Ramazan ayından önce imam atanması, günübirlik gezi teknelerinin yolcularını indirip bindirecekleri bağlama yeri, teknelerin sintinelerini denize boşalttıkları dile getirildi. Diğer isteklerle beraber, sintine sorunu için Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy konunun yasal çerçevede değerlendirerek gerekli planlamanın yapılacağını belirtti.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan ve kurum amirleri ile eski cami, park, spor sahası yapılacak alanlar ile tekne bağlama yerleri ile ilgili alanlarda yerlerine giderek incelemelerde bulunarak, gerekli işlemler için çalışmaların başladığını belirtti. - MUĞLA

Kaymakam Aksoy Selimiye Mahallesi'ndeki halk toplantısına katıldı

Kaymakam Aksoy Selimiye Mahallesi'ndeki halk toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ertuğ Şevket Aksoy, Selimiye, Marmaris, Muğla, Yerel, Haber

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