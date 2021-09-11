Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Denizli'de bir şahıs, oğlunun sınıfta kaybettiği oyuncağın bulunması için sın ıf öğretmenini aradı. Daha sonra öğretmeni bahçeye çağıran şahıs, tartışma yaşadığı öğretmeni herkesin içinde darbetti.

Denizli'deki bir okulda meydana gelen olay büyük tepki çekti. Okulunun sınıfta oyuncağını kaybettiğini iddia eden baba, bu nedenle tartıştığı sınıf öğretmenini herkesin içinde darbetti. Rapor alan öğretmen, babadan şikayetçi oldu.

OYUNCAĞIN BULUNMASINI İSTEDİ

Kuşpınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde yaşanan olayda Ziya U., birinci sınıfta okuyan oğlu Ayhan U.'nun sınıfta kaybettiğini söylediği pop it oyuncak için okula geldi. Ziya U., oğlunun sınıf öğretmeni Tevfik Akkılıç'ı telefonla arayarak okulun önüne gelmesini istedi. Ziya U. okulun bahçesinin kapısının önüne gelen Akkılıç'tan kayıp oyuncağın bulunmasını istedi.

Kayıp oyuncak yüzünden sınıf öğretmenini herkesin önünde darbetti

ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmada Ziya U., öğretmen Akkılıç'ı okul önünde darbetti. Olayı gören diğer öğretmenler müdahale ederek kavgayı ayırdı. İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Akkılıç, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp oyuncak yüzünden sınıf öğretmenini herkesin önünde darbetti

VELİ GÖZALTINA ALINDI

Öğrenci velisi Ziya U. ise polis tarafından gözaltına alındı. Aynı zamanda avukat olan Akkılıç, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ziya U. da öğretmenden şikayetçi oldu. Ziya U. ifade işlemlerini ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp oyuncak yüzünden sınıf öğretmenini herkesin önünde darbetti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ersin Tatar Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Süleyman Soylu Düm Tek Tek Derya Baykal Yıldız Tilbe
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Lionel Messi Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:22:12. #1.12#