Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı

18.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:32

Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden aralarında ağabeyi M.Ö.'nün de bulunduğu 4 kişinin serbest bırakılmasının ardından ikamet ettikleri Deregümü köyü karıştı. Köy meydanında toplanan kalabalık, M.Ö.'nün evine yürürken, olayları jandarma ekipleri yatıştırdı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay'dan (57) 27 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin 21 gündür yaptığı arama çalışmalarında Özbay'a ilişkin bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili olarak aralarında Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri Selim Özbay ile Hüseyin Özbay'ın da olduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı

KÖYLÜLER AĞABEYİN EVİNE YÜRÜDÜ

Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve diğer 3 kişi serbest bırakılmalarının ardından yaşadıkları Deregümü köyüne geldi. Bu durumu öğrenen köylüler, toplanarak, M.Ö.'nün evine doğru yürüdü. Aileyi köyde istemediklerini belirten köylüler ile serbest bırakılan şüpheliler arasında tartışma yaşandı.

JANDARMA KÖYLÜLERİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kalabalığın artmasının ardından M.Ö. ve ailesi evden güvenli bir şekilde çıkartılarak, başka bir yere götürüldü. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği köylüler, evlerine döndü. Jandarma ekipleri, ağabey M.Ö.'nün evinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
Mustafa Özbay
Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı
Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Kylian Mbappe Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 00:33:09. #1.15#
title