Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı
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Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Emre'nin (35) arama- kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde yaklaşık 1750 metre yükseklikte cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı
26.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:39

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Emre'nin (35) arama- kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde yaklaşık 1750 metre yükseklikte cansız bedenine ulaşıldı. Emre'nin yaklaşık 3 saat yürüme mesafesinde bulunan cesedi, savcı incelemesinin ardından 1750 metre yükseklikten indirilip, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek.

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, 12 Mayıs sabahı erken saatlerde kaya tırmanışına gittikten sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine, kayıp dağcıyı havadan ve karadan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT, Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale (MAG- AME), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği ekipleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları katıldı. Jandarma kadavra ve iz takip köpekleriyle karadan, drone ile havadan çalışmalara destek verildi. Operasyon Karapınar Mahallesi-Mendos Dağı'nın kuzey yamaçları istikametinde başlandı. Yapılan çalışmalarda 4'üncü gün Mendos Dağı Maden Ocakları bölgesinde, toprak yolun yaklaşık 700 metre üst kısmındaki dere yatağı içerisinde kayıp kişiye ait olduğu düşünülen sırt çantası, telefon ve eşofman zirve hattında bulundu. Arı Tepesi'nde çobanlık yapan bir kişi tarafından Ölüdeniz Jandarma Karakolu'na yapılan ihbar değerlendirildi. Arama faaliyeti Arı Tepesi zirve hattı ve dağın güney yamaçlarına yoğunlaştırıldı.

20 Mayıs tarihinde, ilk izlerin bulunduğu bölgeden yaklaşık 800 metre yukarıda Fikret Emre'ye ait farklı ipuçları da tespit edildi. Arı Dağı güneybatı istikametinde olan ve bahse konu mevkiii içine alan ormanlık alan, dere yataklarını kapsayan dağ yamacı detaylı şekilde arandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bu bölgenin güneydoğu yamaçlarında köpeklerin ani reaksiyon göstererek tepki vermeleri sonucu arama yoğunluğu 1100 metre yükseklikteki Karadere mevkii üzerinde yer alan patikada yoğunlaştırıldı. 24 Mayıs'ta operasyona katılan arama-kurtarma ekipleri, JAK Timi tarafından birleştirildi. 1304 rakımlı Meşe Çukuru mevkiii ve Yarış Tepesi arasında kalan ormanlık bölge arandı. Emre'nin tekrar aynı bölgelerden geçmesi olasılığına karşı Karadere mevkiine ve Arı Ovası su kaynağı yakınına fotokapanlar yerleştirildi.OĞLUNA DRONE İLE SESLENDİKayıp dağcıyı arama çalışmaları devam ederken, ekipler drone üzerine yerleştirilen hoparlörden kayıp dağcının hayatta olma ihtimaline karşı annesi Füsun Tanrıkulu'nun kaydedilen sesini dinletti. Anne Füsun Emre, hoparlörden dinlettirilen ses kaydında oğluna, "Ne olursun oğlum gel, neredesin hadi çık gel. İnsanlara seslen ve yardım iste çocuğum. Yardım et bana, ben hastalandım. Yalnızım ve sana ihtiyacım var. Fikret oğlum ne olursun gel" çağrısında bulundu.CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama-kurtarma çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğü Mendos Dağı'nın zirvesinde, bugün saat 16.30 sıralarında Emre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Emre'nin yaklaşık 3 saat yürüme mesafesinde bulunan ve savcısının incelemesinin ardından 1750 metre yükseklikten indirileceği belirtilen cesedinin otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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