Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
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Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)

28.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:53
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)

Samsun'da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Arzu Aygün ile katil zanlısı Muharrem Coşkun'un olay günü kavgalarına tanık olan Sündüz Bayrak Kul o anları anlattı.

Samsun'da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Arzu Aygün ile katil zanlısı Muharrem Coşkun'un olay günü kavgalarına tanık olan Sündüz Bayrak Kul o anları anlattı.

"ADAMIN SESİNİ DUYDUK BAĞIRIYORDU"

Kul, "Biz kızımla birlikte kavga ederlerken gördük, sonra arabanın içinde gördük. Sürekli buraya geliyorlardı, biz sivil polis zannediyorduk, meğerse katilmiş. Kavga ederken şüphelendik, kızım jandarmaya haber verdi. Adamın sesini duyduk, bağırıyordu. Artık kadın cinayetleri son bulsun, yeter. Her gün kadınlar ölüyor" ifadelerini kullandı.

"SERT MİZAÇLI BİRİSİYDİ"

Arzu Aygün'ün cansız bedeninin bulunduğu Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Yusuf Arslan ise, "İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Her gün bu sahilde spor yapıyorum. Böyle bir şeyin olacağını tahmin bile etmezdik. Yol kenarına atılmış, nasıl bulanamadı anlayamadım. 42 gün geçmiş, kokması lazım ama koku da yoktu. Şahsı tanıyorum, araba alım satımı yapıyordu. Yapı olarak biraz ters mizaçlı biriydi. Aralarında ne yaşandı bilemiyoruz, kıskançlık yüzünden öldürdüğünü düşünmüyorum" diye konuştu.

"CESEDİ AĞACIN DİBİNE BIRAKMIŞ"

Olaydan dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Birol Küçük, "İnsanlığa sığmayacak hareketler, gerçekten çok üzüldük, diyecek bir şey bulamıyoruz. Cesedin atıldığı nokta çok sık kullanılan bir yer değil, buradan geçerken herhangi bir koku hissetmedik. Zaten burası yazlık bir nokta, kış olduğu için çok kimse yok. Arzu Aygün'ün cesedi, ağacın dibine bırakılmış. Yoldan geçerken çalılardan ve dikenlerden araziyi görmek mümkün değil. Çok üzgünüz, şahsı tanıyorum, galericinin yanında çalışıyordu" dedi.

"BİRBİRLERİNİ ÇEKİŞTİRMİŞLER"

Mahallede oturan Bahri Kul ise "Bir akşam kızım bu çifti kavga ederken görmüş ve jandarmaya haber verdi. Ama bölgeye gelen giden olmadı. Evimin önünde bir süre kavga etmişler, birbirlerini çekiştirmişler" şeklinde konuştu.

Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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