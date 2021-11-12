Kayınvalidesini öldüren sanığa 18 yıl hapis

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşiyle barıştırmasını istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Mahir İncedayı (43), 18 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, Sarik'te 12 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. 8 ve 10 yaşlarında iki kız çocukları bulunan Mahir ve Songül İncedayı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası çocuklarını bırakıp, evi terk eden Songül İncedayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki kadın sığınma evine yerleşti. Olayın ardından Mahir İncedayı, arkadaşları Ömer Bal ve Musa Kaplan ile Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Süleyman Can'ın evine gitti.

Mahkeme heyeti, sanık İncedayı'yı, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıl hapse mahkum etti.