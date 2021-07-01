Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
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Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi

Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) ve bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39), cezaevinden eşi Halime Yasak'a (43) gönderdiği mektubunda, "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim.

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) ve bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39), cezaevinden eşi Halime Yasak'a (43) gönderdiği mektubunda, "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim. Kimse karışmasaydı seninle yaşlanıp canımdan çok sevdiğim çocuklarımızın çocuklarını, torunlarımızı gezdirirdik" dedi.

İki çocuk annesi Hamile Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için, geçen yıl Eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak ardından eşine boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASINI ÖĞRENDİ, EŞİNİ REHİN ALDIBoşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ardından eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak'ta akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesinin ardından gece yarısı serbest bırakıldı.ÖNCE BACANAĞINI, SONRA KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜŞenol Yasak, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerine gidip, pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından da kayınpederi Bekir Dağdeviren'in iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaralayan Yasak, içeri girip öldürmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Şenol Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİŞenol Yasak, tutuklu bulunduğu cezaevinden eşi Halime Yasak'a, mektup gönderdi. Yasak, mektubunda bacanağı ve kayınpederini, eşine olan sevgisini kanıtlamak için öldürdüğünü yazdı. Yasak, "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim. Kimse karışmasaydı seninle yaşlanıp canımdan çok sevdiğim çocuklarımızın çocuklarını, torunlarımızı gezdirirdik. Ama kimse seni, çocuklarımı düşünmedi" dedi.'BABAMI, ENİŞTEMİ ÖLDÜRDÜ, BENDEN NE BEKLİYOR'

Boşanma aşamasındaki Şenol Yasak'ın yazdığı mektubu okuyan Halime Yasak, "17 yıl boyunca bana ve çocuklarıma zulmetti. Babamı ve eniştemi acımasızca öldürdü. Benimle resmen dalga geçiyor. Benden daha ne bekliyor anlamıyorum. Umarım cezasını en ağır bir şekilde alır. Ben ve çocuklarım artık devlet koruması altındayız. Biz hala olayı atlatamadık ve psikolojik destek alıyoruz. Olay günü büyük oğlum Taha'yı zorla yanına almaya çalıştı. Cinayetleri işleyip suçu oğlumun üzerine atmak istedi" diye konuştu.


Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi
Kayınpederi ve bacanağını öldürdü, eşine 'Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim' diye mektup gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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