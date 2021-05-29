Kayıklarla ulaşılan Mada Adası sakinlerinin Kovid-19 aşısı mutluluğu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası'nda ulaşım sıkıntısı nedeniyle aşı olmaya gidemeyen vatandaşlar, adaya gelen sağlık ekiplerince aşılandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası'nda ulaşım sıkıntısı nedeniyle aşı olmaya gidemeyen vatandaşlar, adaya gelen sağlık ekiplerince aşılandı.

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada'da, yaklaşık 30 hanede 160 kişi yaşıyor. Ulaşımın kayıklarla sağlandığı adaya gitmek isteyenler 700 metre kürek çekiyor.

Kovid-19 salgınında izole hayat sürmeye başlayan ada sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Tedbirlere uyum nedeniyle Kovid-19 vakası görülmeyen adadaki sakinlerin tamamına yakını aşılarını oldu.

Ada sakinleri çok bilinçli

Isparta Halk Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Nazif Aydın, AA muhabirine, mobil sağlık ekiplerinin kentte aşı çalışmalarına özveriyle devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda titiz çalışma yürütüldüğünü aktaran Aydın, "Bizleri aşı konusunda sürekli arayıp bilgi aldılar. Onların bilinçli davranışları bizleri de sevindiriyor." dedi.

Şarkikaraağaç Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Dr. Emine Yılmaz da kış dönemlerinde adaya ulaşmakta zorluk çektiklerini dile getirdi.

Ada sakinlerinin kendilerine ulaşıldığında çok mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Buranın insanları her zaman çok bilinçli, sürekli aşı konusunda bizi aradılar. İmkanı olmayanlar bizi adaya çağırdı, hiç tereddüt etmeden geldik. Ada sakinlerinin çoğunluğu aşılandı." diye konuştu.

"Devletimiz bizi burada unutmadı"

Ada sakinlerinden Hanife Karasu ise aşı ekiplerini görünce duygulandıklarını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, ekipler geldi, aşımızı yaptı. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Ali Er de adadan karşıya geçmekte zorlandığını vurgulayarak, "Devletimiz sağ olsun. Aşı ekipleri gelerek bize aşımızı yaptı. Devletimiz bizi burada unutmadı. Kaymakamımızdan, valimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen