Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları!

10.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:11
Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Peki, Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları nedir?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Müftüoğlu açıklamasında 'Dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'kaygı-21 salgını' en az Covid-19 salgını kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.' dedi. Peki, Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAYGI-21 SALGINI NEDİR?

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı ile ilgili açıklamaları aşağıdadır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Müftüoğlu açıklamasında "Dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'kaygı-21 salgını' en az Covid-19 salgını kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir." dedi.

KAYGILI OLMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Hürriyette yer alan habere göre, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kaygı ile ilgili açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

1- Kendinize de şefkatle yaklaşın.

2- Kaygınızı erteleyecek bahaneler, süreçler, alışkanlıklar, değişimler yaratın.

3- Farkındalığınızı geliştirmeye çalışın.

4- Uykunuz ve beslenmenize özen gösterin.

5- Fiziksel aktivitelerin dinginleştirici etkilerinden istifade etmeyi öğrenin.

KAYGININ BELİRTİLERİ NEDİR?

- Uyku bozuklukları

- Odaklanma zorlukları/unutkanlık eğilimi

- Kaslarda gerginlik, ağrı ve acılar

- Çabuk yorulma, bitkinlik halsizlik durumu

- Huzursuzluk/rahatlamada zorlanma hissi

- Tükenmişlik duygusu

- Sinirlilik ve öfke eğilimi

NE YAPMALIYIZ?

- Maneviyat çalışmaları yapın.

- Hayal kurun.

- Müzik dinleyin, şarkı söyleyin.

- Mümkünse bahçenizle ilgilenin.

- Bir film ya da bir dizi izleyin.

- Resim yapın, fotoğraf çekin, eski fotoğraflarınızı gözden geçirin.

- Evinizde de aktif olun.

- Hijyene, temizliğe yönelin. Evinizi, bahçenizi daha sık temizleyin.

- Ailenizi, eşinizi, dostunuzu arayın. WhatsApp gruplarına katılın. Dijital sosyalleşmeye zaman ayırın.

- Mutfakta ustalaşın. Yeni yemekler, ekmekler, pastalar yapın.

FARKLI ŞEYLER DENEYİN!

- Öğrenmeyi sürdürün. Dijital okullardan (videolar, kitaplar) daha sık istifade edin.

- Nezakette çoğalın. Çevrenizle iltifatkâr konuşmalar yapın. Sıradan nezaketleri bile abartın. Hediyeler gönderin.

- Yeni planlar yapın, yeni hedefler belirleyin. "Daha güzel bir gelecek için" hazırlanın.

- Okuyun. Kitap, gazete, dergi, dijital materyal olması fark etmiyor, yeni şeyler okuyup öğrenmek kaygıyı/endişeyi/korkuyu/güvensizlik hissini törpülüyor.

- Kendinizi ifade edin. İçinizden geldiği gibi davranın, gülmekse gülmek, ağlamaksa ağlamak, bağırıp çağırmaksa haykırmak hatta çığlık atmaktan çekinmeyin...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:31:11. #1.16#
title