Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Peki, Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları nedir?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Müftüoğlu açıklamasında 'Dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'kaygı-21 salgını' en az Covid-19 salgını kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.' dedi. Peki, Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAYGI-21 SALGINI NEDİR?

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı ile ilgili açıklamaları aşağıdadır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Müftüoğlu açıklamasında "Dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'kaygı-21 salgını' en az Covid-19 salgını kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir." dedi.

KAYGILI OLMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Hürriyette yer alan habere göre, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kaygı ile ilgili açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

1- Kendinize de şefkatle yaklaşın.

2- Kaygınızı erteleyecek bahaneler, süreçler, alışkanlıklar, değişimler yaratın.

3- Farkındalığınızı geliştirmeye çalışın.

4- Uykunuz ve beslenmenize özen gösterin.

5- Fiziksel aktivitelerin dinginleştirici etkilerinden istifade etmeyi öğrenin.

KAYGININ BELİRTİLERİ NEDİR?

- Uyku bozuklukları

- Odaklanma zorlukları/unutkanlık eğilimi

- Kaslarda gerginlik, ağrı ve acılar

- Çabuk yorulma, bitkinlik halsizlik durumu

- Huzursuzluk/rahatlamada zorlanma hissi

- Tükenmişlik duygusu

- Sinirlilik ve öfke eğilimi

NE YAPMALIYIZ?

- Maneviyat çalışmaları yapın.

- Hayal kurun.

- Müzik dinleyin, şarkı söyleyin.

- Mümkünse bahçenizle ilgilenin.

- Bir film ya da bir dizi izleyin.

- Resim yapın, fotoğraf çekin, eski fotoğraflarınızı gözden geçirin.

- Evinizde de aktif olun.

- Hijyene, temizliğe yönelin. Evinizi, bahçenizi daha sık temizleyin.

- Ailenizi, eşinizi, dostunuzu arayın. WhatsApp gruplarına katılın. Dijital sosyalleşmeye zaman ayırın.

- Mutfakta ustalaşın. Yeni yemekler, ekmekler, pastalar yapın.

FARKLI ŞEYLER DENEYİN!

- Öğrenmeyi sürdürün. Dijital okullardan (videolar, kitaplar) daha sık istifade edin.

- Nezakette çoğalın. Çevrenizle iltifatkâr konuşmalar yapın. Sıradan nezaketleri bile abartın. Hediyeler gönderin.

- Yeni planlar yapın, yeni hedefler belirleyin. "Daha güzel bir gelecek için" hazırlanın.

- Okuyun. Kitap, gazete, dergi, dijital materyal olması fark etmiyor, yeni şeyler okuyup öğrenmek kaygıyı/endişeyi/korkuyu/güvensizlik hissini törpülüyor.

- Kendinizi ifade edin. İçinizden geldiği gibi davranın, gülmekse gülmek, ağlamaksa ağlamak, bağırıp çağırmaksa haykırmak hatta çığlık atmaktan çekinmeyin...