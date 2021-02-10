Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları!
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Peki, Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları nedir?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Müftüoğlu açıklamasında 'Dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'kaygı-21 salgını' en az Covid-19 salgını kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.' dedi. Peki, Kaygı-21 salgını nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı-21 salgını açıklamaları nedir? İşte detaylar haberimizde...
KAYGI-21 SALGINI NEDİR?
Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kaygı ile ilgili açıklamaları aşağıdadır.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs (Covid-9) salgını ile birlike insa insanların büyük bir kaygı problemi yaşadığını dile getirdi. Müftüoğlu açıklamasında "Dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'kaygı-21 salgını' en az Covid-19 salgını kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir." dedi.
KAYGILI OLMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Hürriyette yer alan habere göre, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kaygı ile ilgili açıklamaları aşağıda yer almaktadır.
1- Kendinize de şefkatle yaklaşın.
2- Kaygınızı erteleyecek bahaneler, süreçler, alışkanlıklar, değişimler yaratın.
3- Farkındalığınızı geliştirmeye çalışın.
4- Uykunuz ve beslenmenize özen gösterin.
5- Fiziksel aktivitelerin dinginleştirici etkilerinden istifade etmeyi öğrenin.
KAYGININ BELİRTİLERİ NEDİR?
- Uyku bozuklukları
- Odaklanma zorlukları/unutkanlık eğilimi
- Kaslarda gerginlik, ağrı ve acılar
- Çabuk yorulma, bitkinlik halsizlik durumu
- Huzursuzluk/rahatlamada zorlanma hissi
- Tükenmişlik duygusu
- Sinirlilik ve öfke eğilimi
NE YAPMALIYIZ?
- Maneviyat çalışmaları yapın.
- Hayal kurun.
- Müzik dinleyin, şarkı söyleyin.
- Mümkünse bahçenizle ilgilenin.
- Bir film ya da bir dizi izleyin.
- Resim yapın, fotoğraf çekin, eski fotoğraflarınızı gözden geçirin.
- Evinizde de aktif olun.
- Hijyene, temizliğe yönelin. Evinizi, bahçenizi daha sık temizleyin.
- Ailenizi, eşinizi, dostunuzu arayın. WhatsApp gruplarına katılın. Dijital sosyalleşmeye zaman ayırın.
- Mutfakta ustalaşın. Yeni yemekler, ekmekler, pastalar yapın.
FARKLI ŞEYLER DENEYİN!
- Öğrenmeyi sürdürün. Dijital okullardan (videolar, kitaplar) daha sık istifade edin.
- Nezakette çoğalın. Çevrenizle iltifatkâr konuşmalar yapın. Sıradan nezaketleri bile abartın. Hediyeler gönderin.
- Yeni planlar yapın, yeni hedefler belirleyin. "Daha güzel bir gelecek için" hazırlanın.
- Okuyun. Kitap, gazete, dergi, dijital materyal olması fark etmiyor, yeni şeyler okuyup öğrenmek kaygıyı/endişeyi/korkuyu/güvensizlik hissini törpülüyor.
- Kendinizi ifade edin. İçinizden geldiği gibi davranın, gülmekse gülmek, ağlamaksa ağlamak, bağırıp çağırmaksa haykırmak hatta çığlık atmaktan çekinmeyin...