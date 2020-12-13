Kaybolmaya yüz tutan "Zavot sığırı"nın sayısı devlet desteğiyle arttı
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Kaybolmaya yüz tutan "Zavot sığırı"nın sayısı devlet desteğiyle arttı

13.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:12

Türkiye'de kaybolmaya yüz tutan ve saf ırk olarak sadece Ardahan'da yetiştirilen "Zavot sığırı"nın, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle korunarak sayıca çoğaltılması sağlandı.

Türkiye'de kaybolmaya yüz tutan ve saf ırk olarak sadece Ardahan'da yetiştirilen "Zavot sığırı"nın, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle korunarak sayıca çoğaltılması sağlandı.

Özellik itibarıyla diğer büyükbaş hayvanlardan çok farklı olmayan ancak beyaz rengi, rakımı yüksek yerde yaşayabilmesi, soğuk iklime dayanıklılığı ve yöreselliği nedeniyle öne çıkan Zavot sığırı, Türkiye'de saf ırk olarak sadece Ardahan'da yetiştiriliyor.

Kentin merkeze bağlı Alagöz köyündeki işletmelerde yetiştirilen Zavot sığırları, popülasyonunun azlığı nedeniyle Türkiye'de kaybolmaya yüz tutmuş büyükbaş hayvan ırkları arasında yer alıyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle korunmaya çalışılan Zavot sığırlarının sayısı, 6 yıl önce başlatılan "Gen Kaynakları Koruma Projesi" sayesinde 84'ten 782'ye yükseltildi.

Yöresel ırk olması nedeniyle kaybolmaması amacıyla koruma altına alınan Zavot sığırının, Bakanlığın söz konusu projesiyle üreticiye destekler verilerek sayısının çoğaltılıp üretiminin daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zavot sığırının Türkiye'de merkezinin Ardahan olduğunu söyledi.

"Destek ve projelerle Zavot'u korumaya çalışıyoruz"

Bu türün Ardahan'ın Alagöz köyü başta olmak üzere bölgedeki birçok köyde yetiştirildiğini ifade eden Şişman, şöyle konuştu:

"Zavot sığırı, geçmişte bu bölgeye gelen insanlarca getirilen ve zamanla kaybolmaya yüz tutmuş ırktır. Et verimi açısından önemli ırk olmadığı için üretici Zavot'u tercih etmiyor. Üretici özellikle etçil ırkları daha çok tercih ediyor. Destek ve projelerle Zavot'u korumaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak böyle bir hayvanın yok olmasını istemeyiz. Zavot bölgenin önde gelen büyükbaş hayvan ırklarından birisi olması dolayısıyla Bakanlıkça koruma altına aldık. Buranın coğrafi yapısı ve iklimine adapte olması dolayısıyla dayanıklı ve bu nedenle de hastalıklardan az etkilenen bir ırktır. Desteklerle şükür meyvesini almaya başladık ve sayımız şuan sevinerek söylüyorum 84'ten 782'e ulaştı."

Şişman, Kars Kafkas Üniversitesinin de Zavot sığırıyla ilgili bazı çalışmalar yaptığını belirterek, Bakanlık olarak her bir hayvan için üreticiye yılda 600 lira destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Alagöz Köyü Muhtarı Özcan Aydın ise söz konusu projenin köylerinde olmasının kendileri için şans olduğunu anlattı.

Desteklerle köydeki her işletmede bu ırkın üretildiğini aktaran Aydın, "Bu çalışmayla hem hayvanımızı korumuş olduk hem de destekten yararlanmış olduk." ifadesini kullandı.

İşletme sahiplerinden Zeki Öktem de 38 Zavot sığırının bulunduğunu belirterek, "Devlet desteğiyle hayvanımızı korumuş oluyoruz. Böyle bir ırkın yok olmasını önlediği için Bakanlığa teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaybolmaya yüz tutan 'Zavot sığırı'nın sayısı devlet desteğiyle arttı
Kaybolmaya yüz tutan 'Zavot sığırı'nın sayısı devlet desteğiyle arttı
Kaybolmaya yüz tutan 'Zavot sığırı'nın sayısı devlet desteğiyle arttı
Kaybolmaya yüz tutan 'Zavot sığırı'nın sayısı devlet desteğiyle arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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