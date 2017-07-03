Katar'dan Körfez Ülkelerine Rest: Ülkemizi Savunmaya Hazırız

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de biraraya geleceği öğrenildi.

İLİŞKİLERİ KESMİŞLERDİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

KATAR: GEREKİRSE ÜLKEMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ

Öte yandan Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti. Sky News Britain Kanalına konuşan Atiyye, "Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya hazırız." dedi.

"Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermiştir." ifadesini kullanan Atiyye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerinin ülkenin egemenliğine saldırı anlamı taşıdığını bildirdi. Komşu ülkelerin Katar'daki mevcut rejimi değiştirmeye çalıştığı yönünde bir düşünce taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya Atiyye, "Tam olarak olan da bu. Ben faraziyeler üzerinden konuşmuyorum. 1996'da şiddetli, 2014'te yumuşak darbe girişimleri oldu. 2017'de de yumuşak darbe girişimi söz konusu." yanıtını verdi.

Atiyye, abluka uygulayan ülkelerin Katar'a yönelik "terörü destekleme ve çifte standart uygulama" suçlamalarını ise reddetti. Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.