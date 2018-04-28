Kastaş, Yurt İçi Yetkili Satıcılarını Yeni Tesisinde Ağırladı

Şirketin gelecek vizyonu ile satış ve pazarlama stratejilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, şirketin yurtiçi ve yurt dışındaki pazarlarda etkinliğini artırırken, kurumsal yapısını ve organizasyonel yapısını geliştirmeye de büyük önem verdiklerini söyledi. Müşteri ve pazar beklentilerinin son on yılda köklü değişimlere uğradığına dikkat çeken Atılgan, Kastaş'ın gelecek on yılda küresel pazarda nerede konumlanacağını, nasıl büyüyeceğini ve rekabet edeceğini bugünden planladıklarını vurguladı.

// "BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ"

Hedeflerinin, perakende satışlarda tamamıyla güçlü yetkili satıcıların etkin olmasını sağlamak olduğuna işaret eden Atılgan, "Bizim ürettiğimiz ve sizlerin sattığı ürünler; ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu katma değerli ürünler arasında yer alıyor. Ürünlerimizin ortalama kilogram ihracat değeri, ülkemizin ortalamasının elli katına ulaşıyor. Kastaş elbette siz değerli iş ortaklarımızla birlikte büyüyor. Bizler bir değer zincirinin, birbirinden kopmaması gereken halkalarıyız. Şubelerimiz, yerinde teknik destek, mühendislik hizmetleri ve çözüm ortağı olarak faaliyetlerine devam ederken, perakende kanalında ise tamamıyla güçlü yetkili satıcılarımızın etkili olmasını hedefliyoruz. Yeni tesisimiz, Kastaş'ın ve dolayısıyla sizlerin birlikte büyümesi için tüm olanakları sağlıyor. Kastaş her yıl ortalama yüzde 30 oranında büyürken, iş süreçlerine olumlu yansıyacak çok önemli dijitalleşme yatırımları yapıyor. Bizim için sistemler hayati önemde. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çalışmalarımızın yanı sıra çalışanlarımızın yetkinliklerine ve kurumsal gelişime büyük önem veriyoruz " dedi.

// "HEDEF İLK TERCİH EDİLEN OLMAK"

Toplantıda konuşan Kastaş Yurtiçi Satış Müdürü Ahmet Pınarlı ise Kastaş'ın vizyonunu "Dünyanın en büyüğü değil; kaliteli ürün ve hizmetleri ile ilk tercih edilen marka olmak" cümlesiyle açıkladı. Kastaş'ın yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sürdürülebilir büyüme odağını kaydeden Pınarlı, Kastaş'ın gerek malzeme gerekse tasarım tarafında mutlaka yenilikçi olmak zorunda olduğunu, belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son bir yılda 3 bin müşterimizi yerinde ziyaret ederek, pazar trendleri ve müşteri taleplerini doğrudan öğrenme imkanı bulduk. Tamamı mühendislerden oluşan etkin yurtiçi satış kadrosuna sahibiz. 2010 yılında başlatılan Yetkili Satıcılık Sistemini büyüterek geliştirmeyi istiyoruz. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri süreç yönetimi altında değerlendiriyor ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirme çalışmalarını ilgili birimlerimizle koordine ediyoruz"

Toplantıda Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, katılımcılara "Kutunun Dışında Düşünmek, Dijital Dönüşüm ve Mega Trendler" başlıklı bir sunum da gerçekleştirdi.