Kastamonu" Sempozyumu Başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Kültür Konseyi tarafından "Anadolu'nun Fethinden Milli Mücadele'ye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu Sempozyumu" düzenlendi.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş tarafından gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmalarında, 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'nun Anadolu'nun temel kültürel değerlerini yansıtan bir medeniyet merkezi oluşuna vurgu yapıldı. Kastamonu'nun sahip olduğu bilim ve kültür hazinesiyle kültür başkenti olmaya layık bir şehir olduğunu söyleyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, milli mücadelede oynadığı rolden dolayı burasının aynı zamanda "Türkiye'nin vatan olduğu yerin mıhlarından birisi" olduğunu dile getirdi. Anadolu'nun Türkleşmesi sürecine de değinen Prof. Dr. Turan, Horasan'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan gelerek adeta randevulaşmış gibi Anadolu'ya yerleşen Oğuz aşiretlerinin Türkiye'nin her bir noktasını işleyerek ve yer yer başka kültürlerle sentezler oluşturarak kendi eserlerini ortaya çıkardığını dile getirdi. Türk kültürünün dünya medeniyetler tarihi açısından öneminde de değinen Prof. Dr. Turan, "Türkler, bilinen tarihte 2 bin 300 yıl boyunca milletler liginde hep başa oynayan bir millettir. Bugün de Afrin, Suriye, Ortadoğu ve güneyde olan her büyük hadise Türk milletini yakından ilgilendiriyor. Sadece 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasını kastetmiyorum, belki o kadar daha mazlum milletin öncüsü, davacısı ve ümididir bizim milletimiz" dedi.

Türklerin İslamiyet'e geçmesinin önemli sonuçları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Türk tarihinin en büyük olgusu İslamiyet'e giriştir. Türk milletinin Müslüman oluşu tarihi yakından ilgilendiren büyük bir olgudur. Bugün yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa bunun dörtte üçü Türkler vesilesiyle Müslüman olmuştur" şeklinde konuştu.

Eski çağlardan başlayarak şehrin tarihinin ele alınacağı sempozyumda ayrıca Kastamonu'nun milli mücadelede oynadığı rol, bir medeniyet merkezi olarak taşıdığı değer ve sosyo-kültürel kimliğine dair bildiriler sunulacak.