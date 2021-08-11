Kastamonu HES barajı mı patladı? Sel neden oldu? 11 Ağustos Kastamonu'da patlama mı oldu? Hangi HES barajı patladı, nerede?

Ülkemizin kuzey bölgelerinde son günlerde yaşanan sağanak yağmur sele neden oluyor. Sel olan bölgelerden birisi de Kastamonu oldu. Ek olarak son dakika gelen haberlere göre Kastamonu'da HES barajı patladı. Peki, Kastamonu HES barajı mı patladı? 11 Ağustos Kastamonu'da patlama mı oldu? Hangi HES barajı patladı, nerede? Detaylar haberimizde...