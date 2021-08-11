Kastamonu HES barajı mı patladı? Sel neden oldu? 11 Ağustos Kastamonu'da patlama mı oldu? Hangi HES barajı patladı, nerede?
Ülkemizin kuzey bölgelerinde son günlerde yaşanan sağanak yağmur sele neden oluyor. Sel olan bölgelerden birisi de Kastamonu oldu. Ek olarak son dakika gelen haberlere göre Kastamonu'da HES barajı patladı. Peki, Kastamonu HES barajı mı patladı? 11 Ağustos Kastamonu'da patlama mı oldu? Hangi HES barajı patladı, nerede? Detaylar haberimizde...
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayı üzerine bulunan HES barajı patladı. Kastamonu Şenpazar ve civar ilçelerde HES barajı mı patladı? Sel neden oldu? gündemde yer alan konuların başında geliyor. Peki Kastamonu HES barajı mı patladı? Sel neden oldu? 11 Ağustos Kastamonu'da patlama mı oldu? Hangi HES barajı patladı, nerede?
KASTAMONU'DA HES BARAJI MI PATLADI?
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayı üzerine bulunan HES barajı patladı. Evlerin sular altında kalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışlar Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerindeki HES barajının patlamasına sebep oldu. Patlayan barajdan taşan sel suları bölgedeki evlerin ikinci katlarına kadar su altında kalmasına sebep oldu. İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin öldüğü bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde de kesilmeler meydana geldi.
HES barajının patladığı ve sel sularının vurduğu ilçeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı, mahsur kalanların kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ilçeye giren yolları kapatarak geçişleri engellediği öğrenildi.