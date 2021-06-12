Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik "İstiklal Sürüşü"
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Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik "İstiklal Sürüşü"

Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Anıtkabir'e kadar uzanacak 340 kilometrelik "İstiklal Sürüşü" etkinliği yüzün üzerinde motosikletlinin katılımı ile başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Anıtkabir'e kadar uzanacak 340 kilometrelik "İstiklal Sürüşü" etkinliği yüzün üzerinde motosikletlinin katılımı ile başladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 37 Kastamonu Motosiklet Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen geleneksel İstiklal Motosiklet Sürüşü Programı motosiklet sürücülerinin yoğum katılımı ile düzenlendi. İnebolu Limanı'nda düzenlen programa İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ve 37 Kastamonu Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar katıldı. Yüzün üzerinde motosiklet sürücünün katıldığı program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, motosiklet sürücülerine Ankara'ya ulaştırılmak üzere temsili cephanelik teslim etti. Daha sonra da İstiklal Sürüşü'nün startı verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan 37 Kastamonu Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, istiklal ruhuyla sürüşü yapacaklarını söyledi. Daha sonra konuşan Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ise, "İstiklal Sürüşü'ne Kastamonu'dan ve il dışından gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun, herkese hayırlı yolculuk diliyor, kazasız belasız atamızın huzuruna ulaşmanızı diliyorum" diye konuştu.

İstiklal Sürüşü programına İstanbul'dan katıldıklarını belirten Türkiye Motosikletler Platformu Üyesi Salih Kara, "İnebolu'daki Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayıldığı için bu anlamlı göreve bizde Türkiye Motosikletler Platformu olarak katılmak istedik. Bu programı Türkiye'deki motosikletçiler görebilir ve daha sonraki etkinliklere daha çok motosikletçilerin katılabileceğini düşüncesi ile katıldık. İnebolu bizim için Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı için önemli bir yerdir. Mermilerimizin ve mühimmatlarımızım büyük bir zorluklarla bu limana geldiği ve buradan da Ankara'ya kadar büyük bir mücadeleyle taşındığını biliyoruz. O büyüklerimizi yat etmek için bugün İnebolu'dayız" şeklinde konuştu.

Türk bayrakları ile donatılan motosiklet sürücüleri, İnebolu'dan alkışlar eşliğinde Ankara'ya uğurlandı. - KASTAMONU

Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'
Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'
Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'
Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'
Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'
Kastamonu'dan Anıtkabir'e 340 kilometrelik 'İstiklal Sürüşü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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