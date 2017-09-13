Kastamonu'da Çıkan Orman Yangını 24 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ve Küre ilçelerinde çıkan orman yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi.



Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, büyüyerek devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yangına İnebolu, Küre ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlükleri ile İnebolu, Doğanyurt, Küre ve Ağlı itfaiyeleri müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle itfaiye ekipleri, alevlerin köydeki evlere sıçramasını önledi. Meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki yangın, yaklaşık 24 saat sonra uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, çıkan orman yangınının, fındık toplayan bazı köylülerin anız yakmasıyla çıktığı ileri sürüldü.



Küre'de çıkan orman yangınında 2 dönüm arazi yandı



Küre'de de Çat köyü sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 2 dönüm arazinin zarar gördüğü belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Küre'de Çat köyü sınırları içerisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çamlık alanda çıkan yangına Küre, Devrekani, Seydiler ve Ağlı Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler müdahale etti. Yangın söndürme ekiplerinin uzun çalışmaları sonrasında orman yangını kontrol altına alınırken, 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.



Her iki orman yangınıyla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU