Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina
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Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina

15.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:15
Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina

KASTAMONU'da il dışından gelen ve vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olanların karantinaya alınması kararı kapsamında yapılan denetimlerde 46 kişi, izolasyona alındı.

KASTAMONU'da il dışından gelen ve vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olanların karantinaya alınması kararı kapsamında yapılan denetimlerde 46 kişi, izolasyona alındı. Bunlardan karantinayı ihlal eden 7 kişiye, 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Kastamonu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, geçen cuma günü yaptığı toplantıda, kente şehir dışından gelen ve vücut ısıları 38 derece ile üzerinde olanların yurtta, ateşi normal ve olumsuzluğu bulunmayanların da bildirdikleri adreste 10 gün izolasyonda tutulmasına karar verdi. Karar kapsamında il dışından gelenlerin kontrol edilmesi, Covid-19 pozitif ve temaslılarının tespit edilebilmesi amacıyla polis ve jandarma tarafından kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.

Ekipler, kontrol noktalarında araçları durdurup, sürücüler ve yolcuların tek tek vücut ısılarını kontrol etti. İl dışından geldiği belirlenenlerin bilgileri kayıt altına alındı. Polisin vücut ısısını kontrol ettiği Halil Uluay, koronavirüsten çocuğunu kaybettiğini söyledi. Hastalığın hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken Uluay, "Uygulamadan çok memnunum. Ben koronavirüsten çocuğumu kaybettim. Şu an ailemdeki herkes tedavi görüyor. Yapılacak her uygulamanın arkasındayım" dedi. Ayhan Demir ise "Herkes hastalığı saklar gibi davranıyor. Bir kişinin bedelini onlarca, yüzlerce insan çekiyor. Tedbirler çok doğru. Alınan önlemler daha da sıkı olursa iyi olur" diye konuştu.5 gün boyunca yapılan denetimlerde, il dışından kente gelen 46 kişinin ikametlerde zorunlu izolasyona alındığı belirtildi. Bunlardan izolasyona aykırı davranan 7 kişiye ise toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

 


Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina
Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina
Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina
Kastamonu'da '38 derece' denetiminde 46 kişiye karantina

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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