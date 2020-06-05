Kastamonu Belediyesi, çocuklara 15 bin çiçek fidesi dağıttı Kastamonu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sokağa çıkan çocuklara 15 bin çiçek fidesi dağıttı.

Kastamonu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sokağa çıkan çocuklara 15 bin çiçek fidesi dağıttı.

Kastamonu Belediyesine bağlı ekipleri, kentteki parklara stantlar kurdu, gezici bir araç da sokak ve caddelerde dolaşarak çocuklara çiçek fidesi dağıttı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı ve Harikalar Diyarı'ndaki etkinliğe katılarak çocuklara çiçek fide verdi. Başkan Vidinlioğlu, çocuklarla ve aileleriyle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Başkan Vidinlioğlu, Dünya Çevre Günü nedeniyle sokağı çıkan çocuklara 15 bin adet çiçek fidesi dağıttıklarını belirterek, "Yeni ve Güçlü Umutlar Yetiştiriyoruz' sloganı ile Dünya Çevre Gününde çocukların izin saatlerinde çiçek fidesi dağıtımı yaptık. Kastamonu merkezde ilkokul ve ortaokul çağında 14 bin çocuğumuz vardı. Onlar için böyle bir etkinlik planlamıştık. Fakat 23 Nisan'da ne yazık ki korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle bunu gerçekleştirememiştik. Onun için de bunu çevre gününde yapmak istedik. Çiçeklerimizi çocuklara dağıtıyoruz. Onları mutlu etmek bizi de çok mutlu ediyor. Çok da güzel oldu, hava da çok güzel. Güneşli bir havada böyle bir etkinlikle hem çocuklarımızla buluşmuş olduk hem de onların doğa sevgisine, çevre bilincine katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Yaklaşık 14-15 bin çiçeğimiz vardı, bugün onların dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Kastamonu'nun parklarının çocuklar tarafından dikilen çiçeklerle süslenmesinin amaçlandığı etkinliğe Başkan Vidinlioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak ile Serkan Bahçacıoğlu, belediye meclis üyeleri, belediye birim amirleri, vatandaşlar ve çocuklar da katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA